Дорога со светодиодным освещением появится в Хабаровске

Двухполосная дорога со светодиодным освещением появится возле дворца единоборств «Самбо». Спортивный объект возводится на федеральные средства в районе улицы Шевчука. Заезд ко дворцу единоборств планируется сделать с улицы 65-летия Победы. К нему дорожники проложат асфальтированную дорогу с тротуарами и ограждением.

«Со стороны улицы Павла Морозова обустроить подъездные пути невозможно. Мы обсудили этот вопрос с ГИБДД. Нельзя делать примыкающую дорогу на разгонной полосе - это противоречит основам безопасности», - рассказал начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо.

Предварительная смета – 9 миллионов рублей. Мэр города Сергей Кравчук одобрил проект, но при этом обратил внимание на прилегающую к объекту территорию.

«Необходимо проработать вопрос с озеленением. Заказчик пусть тоже подключается к этой работе. Строится такой красивый дворец и прилегающая территория должна быть не хуже», - заявил мэр.

По планам строителей краевой дворец «Самбо» будет сдан в октябре этого года. В здании площадью около пяти тысяч квадратных метров разместятся залы для занятий борьбой, контактными видами единоборств, также в нем будут обустроены тренажёрный зал и медицинский центр.