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Дорога со светодиодным освещением появится в Хабаровске
Двухполосная дорога со светодиодным освещением появится возле дворца единоборств «Самбо». Спортивный объект возводится на федеральные средства в районе улицы Шевчука. Заезд ко дворцу единоборств планируется сделать с улицы 65-летия Победы. К нему дорожники проложат асфальтированную дорогу с тротуарами и ограждением.
Предварительная смета – 9 миллионов рублей. Мэр города Сергей Кравчук одобрил проект, но при этом обратил внимание на прилегающую к объекту территорию.
По планам строителей краевой дворец «Самбо» будет сдан в октябре этого года. В здании площадью около пяти тысяч квадратных метров разместятся залы для занятий борьбой, контактными видами единоборств, также в нем будут обустроены тренажёрный зал и медицинский центр.
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