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Хабаровчане стали вторыми на тв-проекте «Детский КВН»
Хабаровские КВНщики завоевали титул вице-чемпионов телевизионного проекта «Детский КВН». Финальная игра проходила 19 марта в Москве. Соперниками хабаровчан стали команды из Махачкалы, Якутии, Пермского края, Москвы и Кронштадта.
По итогам трех конкурсов наша команда «Школьная сборная Хабаровска» заняла 2-е место в финальной игре телевизионного проекта, а ее участница Динара Курбанова победила в номинации «Лучшая актриса».
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