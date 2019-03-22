Хабаровчане стали вторыми на тв-проекте «Детский КВН»

Хабаровские КВНщики завоевали титул вице-чемпионов телевизионного проекта «Детский КВН». Финальная игра проходила 19 марта в Москве. Соперниками хабаровчан стали команды из Махачкалы, Якутии, Пермского края, Москвы и Кронштадта.

По итогам трех конкурсов наша команда «Школьная сборная Хабаровска» заняла 2-е место в финальной игре телевизионного проекта, а ее участница Динара Курбанова победила в номинации «Лучшая актриса».