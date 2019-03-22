Школьникам Хабаровского края обещают питание в полном объеме

Нормативную базу для нового механизма финансирования школьного питания разрабатывают в правительстве региона. К 1 сентября будут внесены изменения в краевой бюджет с учетом увеличения расходов на школьное питание.

«В новом учебном году все дети будут питаться одинаково. На предоставление одноразового горячего питания детям из малоимущих и многодетных семей из краевого бюджета в этом году будет выделено 86,3 млн рублей и еще 36,5 млн из бюджетов муниципальных образований», - подчеркнула министр образования и науки региона Алла Кузнецова.

По информации пресс-службы краевого правительства, на сегодняшний день в бюджете региона на одного ребенка в учебный год заложена сумма из расчёта 3100 рублей в южных районах края. После внесения изменений эта сумма увеличится до 8100 рублей в год, а в районах, приравненных к северу - 10 тыс. рублей и в северных – 12 тыс. рублей.

По словам главы минобрнауки, в 2020 году на школьное питание будет выделено около 335 млн рублей.

«Все социальные обязательства всегда исполнялись, поэтому сумма на школьное питание не только не уменьшится, а наоборот будет расти. Питание для всех школьников будет равным, но конкретный состав меню определяется в каждой образовательной организации самостоятельно», - подчеркнула Алла Кузнецова.



