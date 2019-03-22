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В ТОСЭР «Комсомольск» завершают строительство объектов инфраструктуры
На площадке «Парус» территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» завершаются работы по монтажу трех комплексных трансформаторных подстанций (КТПН). Мощность каждой из них составляет 2,5 МВт. Новые объекты инфраструктуры создаются для обеспечения электроснабжения всех резидентов инвестиционной площадки.
Подрядная организация уже в полном объеме выполнила строительную часть трех и электрическую часть двух КТПН. Ведутся работы по возведению кабельных линий и их подключению к сетям АО «ДРСК». Запустить объекты планируется к концу мая этого года.
Новые трансформаторные подстанции будут снабжать электроэнергией двух крупных резидентов ТОСЭР «Комсомольск» - АО «Промтех-на-Амуре» и ООО «Дальстальиндустрия». Строящиеся предприятия начнут производить бортовые кабельные сети и металлоконструкции с применением технологии горячего оцинкования соответственно. Кроме того, объекты энергетики обеспечат подачу напряжения на два производственно-административных здания общей площадью более 2,7 тысяч квадратных метров, которые предназначены для размещения различных производств инвесторов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, ввод объектов в эксплуатацию произойдет в конце сентября 2019 года.
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