Путин утвердил выплаты пособия по рождению третьего ребенка на ДВ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому устанавливается выплата ежемесячного пособия на третьего ребенка для семей, чьи доходы классифицируются как невысокие. Пособие смогут получить семьи, проживающие во всех регионах Дальнего Востока.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном портале нормативных правовых актов.

Таким образом, поправки внесены в указ, принятый 7 марта 2012 года. Документ начинает действовать со дня его подписания – 20 марта.

Уточняется, что пособие будет выплачиваться в размере прожиточного минимума ребенка с 1 января 2019 года.