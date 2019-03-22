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Членство в "Единой России" экс-зампреда правительства Хабаровского края и депутата Хабаровского района приостановлено
«Единая Россия» приостановила членство в партии лиц, в отношении которых заведены уголовные дела в Хабаровском крае. Речь идет о бывшем первом заместителе председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Василии Шихалеве, а также депутате Собрания депутатов Хабаровского муниципального района Романе Коваленко.
Как сообщил руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России» Евгений Колоколов, соответствующие решения были приняты на основании норм Устава партии.
Согласно Уставу «Единой России», членство в партии лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело приостанавливается до получения результатов рассмотрения дела. В случае, если суд выносит решение об их виновности, принимается решение о прекращении членства.
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