«Зелёные» в Хабаровске – за честный марафон на выборах



Предстоящая предвыборная гонка в Хабаровском крае, еще не начавшись, заставила политических оппонентов сломать немало копий и внесла смуту в ряды потенциальных избирателей. Мы узнали у лидера регионального отделения партии «Зеленые» Андрея Петрова, что он думает по поводу изменения соотношения числа депутатов, избираемых в Законодательную думу региона по спискам и по одномандатным округам.



- Андрей, много ли жителей края поддерживают «зеленых»?

- Количество наших сторонников постоянно растет. Если при выдвижении в 2016 году на выборах депутата Госдумы по 70-му одномандатному округу за меня проголосовали 2,5 тысячи человек, то спустя два года на губернаторских – уже 13 тысяч человек. К сентябрю этого года намереваюсь увеличить количество тех, кто нас поддерживает, до 30 тысяч человек.

- На выборы в сентябре пойдете в качестве кандидата?

- Да, и сам я планирую, и мои однопартийцы. И выдвигать кандидатов будем и списком, и по одномандатным округам. Будем использовать все законные возможности.

- Новую возможность, расширяющую количество депутатов-одномандатников, оппоненты этой инициативы называли, в том числе, и незаконной.

- Посмотрел на ту перепалку, которая произошла в краевой думе. Меня покоробило, что начали манипулировать именем Президента, говорить о том, что якобы произойдет снижение его рейтинга. Считаю, что это в корне неправильно – внутрипартийные региональные разборки «вешать» на него. С моей точки зрения, это то же самое, что подтягивать в этой дискуссии Папу Римского. Речь же идет о том, чтобы сократить списочную часть до 12-ти и до 24-х увеличить количество одномандатных округов. Та оппозиция, которая пришла к власти в Хабаровском крае (имеется в виду исполнительная власть. – Прим. ред.), считает это неправильным, поскольку предстоит больше работать с населением. А вот с точки зрения населения, думаю, это большой шаг именно в сторону избирателей. Есть также желание неких политических сил оседлать волну протеста против «Единой России», дескать, именно в ней все беды. И многие надеялись на этой волне провести в думу своих кандидатов по спискам, непонятным населению. Всплеск агрессивного противоборства изменениям в региональном избирательном законодательстве пошел именно из-за этого – оппозиция уже считала, что выиграла.

- То есть вы поддерживаете новую нарезку округов?

- Это решение нашей Закдумы, а мы понимаем, что это решение «Единой России» - очень правильное. Одно дело, когда любая партия делает список, включая в первую строчку своих «паровозов» с громкими именами, которые вытягивают выборы. В итоге депутатами становятся люди, которые не знают региона, не были ни разу ни в районе им. П. Осипенко, ни в Тугуро-Чумиканском районе, ни в Николаевске-на-Амуре. Они сидят в Хабаровске, принимают какие-то законы, которые не очень понятны населению. Привыкли за каким-то ярким лицом, за партийной вывеской цеплять вереницу малопонятных кандидатов. Подали список в избирком, а дальше ничего делать не надо. Список прошел, набрали голоса, и хорошо. А сейчас, когда округа станут меньше по численности, допустим, раньше 50 тысяч человек была среднесписочная численность округа, то сейчас будет в районе 35 тысяч, соответственно, больше людей будут своих депутатов в лицо знать, им будет легче решать свои вопросы. Считаю, что это очень правильное решение и с точки зрения избирателей, и с точки зрения политического развития. Депутатам придется больше отвечать за свою работу в думе. Кто из простых людей предъявлял претензии кому-то из тех, кто прошел по спискам? Никто! Это серьезный шаг навстречу избирателям. Как бы я ни критиковал их за предыдущую работу, считаю, что в данном случае инициатива единороссов очень правильная. Хочется, чтобы и люди это услышали и поняли. Надо честно рассказать людям, что этот шаг сделан для более прозрачных выборов.



Ольга Шабалина



