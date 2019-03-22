Житель района имени Лазо застрелил тигра, напавшего на него

В п. Золотой муниципального района имени Лазо местный житель в своем коровнике подстрелил тигра. Хищник напал на человека после того, как хозяин пытался отогнать его от своей коровы.

- В этот же день на место происшествия выехала группа реагирования, состоящая из членов оперативной группы по расследованию и урегулированию конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными министерства и сотрудников ОМВД России по району имени Лазо. По результатам осмотра места происшествия в коровнике был обнаружен труп старого тигра самца (зубной ряд полностью отсутствует) с огнестрельной раной головы, - комментируют в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Тушу тигра изъяли сотрудники ОМВД России по району имени Лазо и направят для проведения экспертизы в Центр диагностики болезней животных Приморской государственной сельскохозяйственной академии.