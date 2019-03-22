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Жителей Хабаровска просят помочь нуждающимся
Поделиться вещами и продуктами просят волонтеры жителей Хабаровска. 7 апреля Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие» совместно с отделом по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии вновь проведет благотворительную акцию «От сердца к сердцу».
В этот день на Комсомольской площади (рядом с Успенским собором) расположится автобус «Милосердия», в котором с 9:00 до 16:00 социальные работники и волонтеры будут принимать одежду, обувь, продукты, книги, игрушки для нуждающихся: матерям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, неполным, малообеспеченным и многодетным семьям, людям, оставшимся без определенного места жительства.
Собранные вещи будут распределены на гуманитарный склад ХКОО «Милосердие» (новый проект «Подари тепло») и на епархиальный гуманитарный склад, откуда будут переданы подопечным складов и жителям окрестных сёл, среди которых также есть очень много нуждающихся в помощи.
Что можно приносить?
- Любую одежду и обувь (мужскую, женскую, детскую - вещи должны быть в хорошем состоянии и чистые, желательно, подписать размер);
- продукты, не требующие приготовления (консервы, сгущённое молоко, сладости);
- продукты быстрого приготовления (картофельное пюре, гречка, лапша);
- предметы гигиены (мыло, шампунь, зубную пасту, щётки и т.д.);
- игрушки;
- детские и православные книги;
- постельное белье, одеяла, подушки.
К участию в акции приглашаются все желающие.
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