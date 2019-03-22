Звериная жесткость, недомыслие и добрые дела в Хабаровске



Хабаровск - на 66-м месте в стране по экологии. Жаль, что нет рейтинга российских городов по экологии души. Конечно, явно бы город не лидировал, но и последние строчки не занимал бы.





Про убийц

Порой кажется, что жестокость хабаровчан не знает границ. Совсем недавно был такой случай. Парень вышел выносить мусор. Вдруг услышал из мусорного бака почти человеческие стоны. Оказалось, что в крепко завязанном черном пакете была небольшая старая собака. Сделав глоток воздуха, она стала еще громче и жалобней скулить. Мужчина осторожно положил ее на землю, позвонил зоозащитникам.

Оказалась, что у собаки инсульт, отказали почки, она потеряла зрение. Животное, конечно, в лечебнице усыпили, но… случай-то аховый. Как сломанную игрушку, хозяева выкинули собаку на помойку - беззащитную, слепую, задыхаться в полиэтиленовом пакете. Неудивительно, что и с родственником такая категория граждан может так же поступить. Шаг-то сделать совсем небольшой осталось.

И еще случай живодерства. Производственный. В одной из социальных сетей появился пост о «подвиге» начальника средней руки ТЭЦ-3. По словам работников предприятия, мужчина убивал кошек, кидая их в чан с углем. Одно из животных погибло, второму удалось выжить, его забрал работник ТЭЦ, о чем написал в комментарии к посту.

Зоозащитники подали заявление в полицию, которая проводит следственную проверку по факту. Ну а что доблестные энергетики, «радующие» нас и гуманным отношением к людям, судя по тарифам на тепло и свет? Осудило ли руководство деяние своего живодера?

Практически сразу после заявлений в полицию на предприятии начали письменно опрашивать работников: верят ли они в то, что преступные действия совершил именно их коллега?

Сотрудника, выложившего видео, вызвали к руководству и напомнили, что он подписывал документы, согласно которым любая видеосъемка на территории ТЭЦ-3 запрещена. А потом он впервые за несколько лет не прошел профаттестацию. Засыпали на дополнительном вопросе по технике безопасности работы с лопатой. Профсоюзы подобострастно помалкивают и ждут, чем закончится полицейская проверка.

Хабаровские зоозащитники решили поддержать неравнодушных работников ТЭЦ на митинге против насилия над животными.

Дул холодный ветер. Редкие прохожие - сотрудники ТЭЦ боязливо посматривали на кучку митингующих с плакатами. Терпеливое молчание, а точнее, безразличие, отсутствие гражданской позиции, наверное, сегодня - одно из главных поощрений для тех, кто нарушает закон о гуманном отношении к животным.

Кто-то скажет: «Мужчина - семейный, у него дети, а вдруг докажут, что он живодер?». Тем более, если отец – садист и живодер, насколько резонно, чтобы он воспитывал детей? И что он может воспитать на своем примере? Жестокость ко всему живому? Будущих убийц и насильников?

После митинга сотрудники написали анонимное письмо, в котором говорилось, что тэцовский живодер уверен в своей безнаказанности. Для него убийство кошек – норма. Как пишут сотрудники, «он любит поймать кота и свернуть ему шею»…

Ни одного представителя руководства ТЭЦ на митинге не появилось. Что им какие-то простые жители? Что им гражданское общество? Они, видимо, считают себя выше людей?



Про полицию

- В этом году после принятия закона мы сталкивались с несколькими случаями жестокого обращения с животными, где явно можно было найти преступников, - рассказала Наталья Коваленко, председатель Хабаровского краевого общественного движения «Зоозащита-ДВ». - Но полиция просто не умеет работать.

- Может, не хотят?

- Нет, не умеют. У них нет алгоритма, о котором мы еще два года назад разговаривали с заместителем начальника УМВД Хабаровского края, помогающего раскрывать преступления по 245-й статье. Более того, за последние два года значительно обновился личный состав, работает молодежь, старые сотрудники ушли, соответственно, учить некому. Вот такой случай. Я как-то позвонила в полицию, и мне сотрудник органов внутренних дел сказал: «Ну убили собаку, ну и что? За это же никакой статьи нет!». Он не знал, что есть 245-я статья! Соответственно, и не знал, как по ней работать.

- Но новому закону нельзя травить бездомных собак?

- Их нельзя и выбрасывать.

- Но ведь и выбрасывают, и травят!

- Да, травят! В Николаевском районе, в Некрасовке были страшные отравления. На Бычихе отравили несколько недель назад хозяйских собак. Травят, убивают, потому что люди остаются безнаказанными. Они уверены, что им за это ничего не будет. Осложняется тем, что негде провести экспертизу трупа собаки.

- То есть силовики оказались не готовы к новому закону?

- Да. Все работают по старинке. Для того чтобы работать по-новому, нужно прилагать какие-то усилия.

Усилия готовы прилагать и прилагают зоозащитники, любители животных, неравнодушные граждане. Получается довольно неплохо. Как пример - первая в городе бесплатная площадка для выгула и дрессуры животных.



Про добрых людей

Собакам в Северном микрорайоне повезло: лай - не хочу, меть, грызи, бегай. Ну и их владельцам неплохо. На площадке можно отрабатывать специальные собачьи умения, допустим, прыгать через барьер. Даже есть «спокойная» зона, выложенная искусственным газоном. Площадка находится в парке «Северный».

Это личный, некоммерческий проект Константина Садового и Александра Крылова из партии «Зеленых», который они реализовали благодаря грантовой поддержке творческих молодежных инициатив федерального агентства «Росмолодежь».



- Для города проблема места для выгула собак - колоссальная, особенно весной. Вот и решили принять участие в конкурсе и победили, – поделился Константин Садовой. – Конечно, тут у нас, как сказали представители Федерации собаководства, оборудование не для профессионалов, а для любителей – снаряды идеально подходят. Площадка обошлась в полтора миллиона рублей.

- Я ходил на прием к мэру Хабаровска и рассказал про собачью площадку в Северном. Будем решать вопросы с городской администрацией, искать инвесторов. Такие площадки безопасны и для собак, и для людей.

Все снаряды были изготовлены индивидуально на заказ у местных мастеров, так как доставка готового оборудования из других регионов, где подобные площадки уже не редкость, оказалась очень дорогостоящей.Константин посетовал, что нет для таких площадок ни технических стандартов, ни законодательства. И еще одна проблема. Эта площадка – круглосуточная, бесплатная. «Надо это беречь!» - попросил горожан на открытии Сайков, лидер партии «Зеленых».Площадку-то инициативная группа соорудила. А кто содержать будет? Районные власти наотрез отказались. К счастью, на выручку пришла Федерации собаководства. И, несмотря на проблемы, возможно, дело будет продолжаться.Культура поведения, знания норм этикета нужны не только хабаровчанам, но и собакам. А для этого их нужно дрессировать.- В октябре в Хабаровске впервые пройдет первенство Дальнего Востока. Вот такие маленькие площадки очень нужны. Как раньше находили тренера талантливым хоккеистам на дворовых хоккейных коробках, так же и мы будем, - пояснил Владимир Корякин, президент Федерации спортивно-прикладного собаководства Хабаровского края. – Мы возвращаемся в старый ДОСААФ, стараемся, чтобы люди получали разряды, звания кандидатов в мастера спорта.- Вышел у нас реестр с особо опасными породами собак…- Я считаю, что все зависит от хозяина. Есть очень послушные стаффы… Мне приходится работать с разными проблемными собаками. И всегда виновник проблем – человек. Разве можно, например, привязывать к собаке петарду, спускать с поводка животное, заставлять бежать и получать от этого удовольствие? После этого - какая собака? Она кусается не от жизни собачьей… Если с собакой любой породы усердно заниматься, всегда добьешься положительного результата.



Юрий Вязанкин



