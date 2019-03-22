В Хабаровск едут «бармалеи»



26 марта в Хабаровск прибывает поезд, полный патриотов. В этот день ожидается воинский эшелон Министерства обороны РФ с именем значимым - «Сирийский перелом». С трофеями из Сирийской Арабской Республики (САР). Экспонатов различного калибра и веса наберется порядка 500 единиц.

На платформах – боевая техника, в закрытых вагонах – образцы стрелкового вооружения. Все трофейное, местами дважды - сначала отжатая «бармалеями» (так этих «воинов» называли наши на первоначальном этапе) у Вооружённых сил Сирии, потом подбитая и захваченная бойцами проправительственных войск. Но в большинстве своем это допиленные напильником и обработанные кувалдой серийные машины - «шахид-мобили». Очень напоминают изделия мастеров-мекбоев из мира постапокалипсиса. Только с местной, восточной, спецификой.

Министерство обороны не в первый раз пускает по стране агитационно-пропагандистский поезд с целью поднятия градуса военно-патриотического воспитания. Несколько лет назад в Хабаровск, в преддверии 9 Мая, приходил «Поезд Победы». Неукомплектованные вагоны и собранная наспех техника рождала вопросы о бездействии военной прокуратуры.

Хочется верить, что ошибки прошлого забега по стране агитпоезда учтены. Увы, как и в прошлый раз, боевую технику можно будет осмотреть только с перрона. При формировании подвижной экспозиции "Сирийского перелома" в целях безопасности ("чтобы никто там внутри себе башку не проломил или не потрофеил чего") всё открывающееся заварили и заперли намертво. Результат работы тестировала целая комиссия с проверяющими рангом не ниже подполковника.

Зато с культурной частью в порядке - все действия будут идти под «мелодии и ритмы» с агитплатформы в составе эшелона. На этом культурная составляющая не заканчивается. В другом вагоне - передвижная выставка военных художников. В состав включено несколько вагонов для иных военно-патриотических надобностей, в том числе и под «военторг на колесах». Так что «московских сувениров» на всех хватит.



Эдуард Попов







