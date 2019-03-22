В Хабаровском крае закрыто 12 ледовых переправ

Ледяной покров на водоемах края ослабевает. Лёд становится более хрупким. Передвигаться по таким рекам, озерам и на морском побережье крайне опасно. В связи с этим сотрудники Центра ГИМС по Хабаровскому краю закрывают ледовые переправы. На сегодняшний день закрыто 12 ледовых переправ.

- В городе Хабаровске закрыта переправа через реку Амур с мыса «Порт Поярков» до острова Мостового. В Хабаровском районе закрыты все 5 ледовых переправ: Автозимник дорога Р-297 - с. Новокуровка - с. Победа на реке Кур, Автозимник дорога Р-297 -с. Новокуровка – с. Победа на реке Тунгуска, с. Виноградовка - остров Круглый и Переход ТС ВСТО-2 (ПАО Транснефть) на реке Амур, с. Осиновая речка - песчаная коса на протоке Амурской. В Амурском районе прекратила действие переправа на реке Амур от села Вознесенское до города Амурска. Четыре переправы были закрыты инспекторами ГИМС в районе имени Лазо. Они располагались на реке Долмин квартал 126 Лазовского участкового лесничества, реке Матай Квартал 96 Хорское лесничество, реке Катэн Квартал 186 Кафэнского участкового лесничества и на реке Хор Квартал 220 Горного участкового лесничества. Одна переправа была закрыта в Тугуро-Чумиканском районе около села Алгазея на реке Уда, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В настоящее время продолжает функционировать 25 ледовых переправ: в районе имени Лазо – 2, районе имени П. Осипенко – 5, Верхнебуреинском районе – 1, Николаевском – 2, Ульчском – 6, Охотском – 4, Тугуро-Чумиканском – 1, Аяно-Майском – 3, Комсомольском – 1.

При этом следует особо отметить, что две переправы в районе имени Лазо будут закрыты в ближайшее время. Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют жителям края воздержаться от выхода и выезда на лед.