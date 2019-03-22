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В Хабаровском крае закрыто 12 ледовых переправ
Ледяной покров на водоемах края ослабевает. Лёд становится более хрупким. Передвигаться по таким рекам, озерам и на морском побережье крайне опасно. В связи с этим сотрудники Центра ГИМС по Хабаровскому краю закрывают ледовые переправы. На сегодняшний день закрыто 12 ледовых переправ.
В настоящее время продолжает функционировать 25 ледовых переправ: в районе имени Лазо – 2, районе имени П. Осипенко – 5, Верхнебуреинском районе – 1, Николаевском – 2, Ульчском – 6, Охотском – 4, Тугуро-Чумиканском – 1, Аяно-Майском – 3, Комсомольском – 1.
При этом следует особо отметить, что две переправы в районе имени Лазо будут закрыты в ближайшее время. Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют жителям края воздержаться от выхода и выезда на лед.
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