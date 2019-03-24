Хабаровчанам, желающим найти дело по душе своим детям и родителям-пенсионерам

Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» (АНО ДВИСОР) активно работает с пенсионерами, предлагая им разные обучающие программы. В прошлом году особый интерес вызвала программа «Умные устройства для дома и сада». Представители третьего возраста под руководством специалистов паяли фитолампы для дополнительной подсветки рассады, датчики задымления и другие полезные в быту вещи.

На одно из таких занятий с дедушкой пришел внук. Это и послужило источником новой идеи: серии занятий «Вместе с внуками», которые АНО ДВИСОР проводит в Хабаровске в апреле–июне 2019 года, реализуя проект «Институт третьего возраста расширяет границы» (поддержан Фондом президентских грантов).

Бабушки и дедушки вместе со своими внуками могут научиться изготавливать умные изделия для дома и сада, а также заняться декоративно-прикладным творчеством: изготовлением кукол в народных традициях, декупажем, батиком.

Помимо интересного занятия, развития мелкой моторики, что так важно для развития и сохранения интеллектуальной активности, это еще и возможность общего дела, возможность стать ближе друг другу – дедушкам, бабушкам и внукам.

Более подробная информация и запись в группы по телефонам: +7-914-540-52-39, +7-914-202-01-68, +7-909-805-63-18.