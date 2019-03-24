В медцентрах ДВ заставляли брать кредиты на лечение мнимых болезней



В начале марта прокатилась волна закрытий фальшивых медицинских центров в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Как выяснилось, в «храмах эскулапов» пациентов избавляли не от хворей, а от денег. Избавляли как можно оперативнее: у посетителей обнаруживали всякие «склерозы волосяного покрова подмышек», после чего мгновенно выставляли ценник и сообщали «пугалку». Дескать, если сейчас от болезни не избавиться, то и до могилы недалеко.

Прайс за избавление от недуга выставлялся немалый – и сто, и двести, и триста тысяч рублей. Нет денег? Не беда. Бери кредит. Тут же следовало предложение в помощи по оформлению займа. Не давая «больному» сообразить что к чему, прямо в медцентре заполнялись все необходимые для получения банковских денег бумаги.



Жир на органах

Хабаровчанке Ольге М. позвонили в конце января с предложением посетить многофункциональный медицинский центр на улице Ленинградской. Женщине предлагали пройти медосмотр и сделать УЗИ органов.



«Когда я приехала на Ленинградскую, выяснилось, что у этого медицинского центра нет никакой вывески, – рассказывает Ольга М. – Охранник мне сказал, что центр находится на последнем этаже здания. Поднялась. Там мне все улыбаются, здороваются, чуть ли не облизывают. Подошла девушка с бейджиком «ведущий специалист», представилась Анной Сергеевной».

«Я спросила у Анны: чей вы филиал и где взяли мой телефон, - продолжает Ольга. – Она отвечает: вы состоите по своему заболеванию на учете в больнице. Хотя я уверена, что нигде на учете не состою. На вопрос про филиал девушка ответила, что их центры открылись в рамках государственной программы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний».

Ольга обратила внимание, что среди «врачей» были сплошь молодые люди возрастом до 30 лет. Девушки-«доктора» почему-то ходили на каблуках. Пациентами же были в основном женщины пенсионного возраста.Анна Сергеевна осмотрела Ольгу М. И вполне ожидаемо для читателей этой статьи сообщила, что у женщины некие предраковые симптомы. На это указывает, продолжила псевдоэскулап, пигментация кожи. «Она такая у меня с рождения», - возразила визитерша. Видимо, после такого ответа Анна Сергеевна решила сменить тактику и надавить на беспроигрышный вариант. У Ольги «врач» обнаружила жировые отложения на органах.Вообще, судя по буклету, данный медицинский центр и делал основную ставку на снижение и коррекцию веса. Процентов 80 брошюры занимает перечисление достоинств худого человека и методики, по которым пациентов предлагали избавить от жира. Это вакуум-терапия, кавитация, криолиполиз, миостимуляция, лифтинг и т.д. Заметим, что перечисленные термины не выдуманы и действительно означают те или иные процедуры в сфере косметологии.Итак, осмотр продолжился. В общей сложности он продлился около полутора часов. У Ольги также обнаружили «что-то с суставами». «Докторша» поведала женщине о двухгодичном курсе лечения стоимостью 360 тысяч рублей. Потом она повела Ольгу к экономисту.



Как экономист льготу нашел

«Экономист посмотрел мой диагноз, поахал: «ая-яй-яй, жировые отложения на органах, надо срочно сбрасывать, а это ж так тяжело…». Коснулся моих родственников, что те якобы приходили в этот центр и после лечения им полегчало.

Анна Сергеевна и экономист пообщались на тему помощи несчастной женщине с жиром на органах. Покопались в компьютере. И бинго! Обнаружилась некая льгота. Экономист торжественно заявил Ольге М., что курс лечения стоит не 360, а «всего лишь» 121 тысячу рублей.

После этого сотрудник учреждения стал составлять договор. Реплика Ольги о времени на раздумывание была проигнорирована. Наоборот, «специалисты медцентра» засыпали посетительницу вопросами. О величине зарплаты, о том, как и где провела отпуск, о хобби.



«Я к тому времени провела в этом центре несколько часов, устала. А от этих вопросов голова и вовсе распухла. Специалисты и экономисты куда-то носятся, бегают с бумагами. Потом подсовывают договор – распишитесь здесь и здесь. Я подписала. Они мне дали гарантийное письмо, где написано, что если курс лечения не поможет, мне вернут деньги».

Вот текст этого письма. «ООО «Атлантик-ДВ» гарантирует возврат денежных средств в размере 121 т.р. Ольге М. в случае отсутствия результатов при условии прохождения полного курса аппаратной методики и соблюдения рекомендации врачей». Ниже стоит печать и подпись генерального директора.Как мы видим, эта «филькина грамота» была призвана усыпить бдительность мнимых больных. Гарантийное письмо нигде и никем не заверено. Да и формулировка «при условии прохождения полного курса аппаратной методики и соблюдения рекомендации врачей» дает огромный простор для манипулирования фактами. Пришел пациент и говорит – «а мне лечение не помогло, возвращайте деньги». А ему отвечают – «а ты докажи, что соблюдал все рекомендации».



Кредит в никуда

Как нетрудно догадаться, договор между «многофункциональным медицинским центром» и Ольгой М. содержал пункт о просьбе выдачи кредита в размере 121 т.р. и передачи этих денег компании «Атлантик-ДВ». Спустя неделю выяснилось, что банк не одобрил эту сумму, но согласился выдать 85 тысяч рублей. Сотрудники центра тут же переделали договор под новые обстоятельства.



«Я два раза прошла в центре какие-то процедуры. Потом стали закрадываться подозрения. В разговоре с одним из сотрудников учреждения промелькнула информация, что Анна Сергеевна не врач по образованию, а бухгалтер. Когда я пришла в банк, чтобы узнать о судьбе кредита, мне сказали, что все 85 тысяч рублей уже перечислены ООО «Атлантик-ДВ». Хотя я всего два раза воспользовалась услугами медцентра, и вся сумма не могла уйти. Я обратилась к юристу, и тот сказал – это мошенничество».

«Уже два месяца нам звонят с вопросами о каком-то медицинском центре, - возмущался собеседник на другом конце провода. – Мы пытались найти тех, кто указал наш номер, но так и не удалось это сделать. Они просто воспользовались нашим номером».

Юрист пообщался с представителями медцентра. Те сообщили, что счета у них заморожены. Однако согласились встретиться с Ольгой и ее поверенным. На встречу никто из сотрудников медцентра или компании «Атлантик-ДВ» не пришел.А потом сотрудники полиции устроили облавы на все три офиса. Задержано четыре руководителя и 8 псевдодокторов. Двоих предполагаемых организаторов «белохалатной» аферы арестовали, остальных отпустили под подписку о невыезде. По информации правоохранительных органов, от действий мошенников пострадало 120 человек. В общей сложности инициаторы схемы заработали более двадцати миллионов рублей. В данный момент расследование продолжается.На буклете указан телефон для справок. Когда я туда позвонил, выяснилось, что это телефон совершенно посторонней организации, которая к тому же находится в Новосибирске.По словам хабаровского юриста Константина Романенко, вернуть деньги пострадавшим будет весьма непросто из-за арестованных счетов. Тем более есть информация, что даже после облав фальшивые медцентры продолжают функционировать.Граждане, будьте бдительны! Если у вас есть сомнения в адрес какой-либо организации, лучше не связывайтесь с ней. Одним из важных показателей нечистоплотности учреждения является тактика «блицкрига». Когда пациенту не оставляют времени подумать, а напором заставляют подписать кучу бумаг, толком ничего не объяснив.



Андрей Канев

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