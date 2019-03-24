Глава района им. Лазо подал на пенсионерку в суд за то, что написала президенту



Татьяна Быченко – пенсионерка с активной жизненной позицией, привыкшая ставить закон во главу угла. Если возникают вопросы – ищет на них ответы.

Вот, к примеру, в прошлом году заинтересовалась действиями главы района им. Лазо Владимира Сорокина. Не причастен ли господин глава к незаконной рубке леса? Не нарушил ли закон при выдаче разрешений на аренду земельного участка некоему ООО? Не использовал ли средства администрации мимо цели? Не оказывал ли давление на тех, кто пытался пожаловаться на нарушение закона? И вообще, не потому ли Владимир Владимирович стал главой, что выборы проходили с многочисленными нарушениями?

Надо заметить, что вопросы эти волновали не только Татьяну Александровну, коммунистку и члена правления общественной организации «Альтернатива», другие переяславцы тоже интересовались. Собственно, они-то в первую очередь. Просто так бывает – должен найтись кто-то, кто возьмет на себя смелость вопросы задавать. Кто б ответил простой, пусть и активной, пенсионерке.

Понимая, что разбираться в ситуации должны специально обученные и имеющие на то полномочия люди, Татьяна Быченко написала обращения, в которых выразила просьбу: провести проверки и помочь найти истину. Обращения были адресованы Владимиру Путину, президенту, Вячеславу Шпорту, тогда еще губернатору, Юрию Чайке, генеральному прокурору…

Владимир Сорокин, глава администрации района им. Лазо, терпеть такие вольности не хотел: подал иск о защите своих чести, достоинства и деловой репутации. Мол, гражданка Быченко распространила о нем порочащие и недостоверные сведения. Такой вот пердимонокль. Нет, я, конечно, слышала историю одного хабаровского преподавателя, который вот так же много лет назад написал президенту и был уволен за вынесение сора из избы, но, видимо, сегодня в ходу более цивилизованные методы.

Владимир Сорокин даже заказал лингвистическое исследование известному в крае эксперту, видимо, для подстраховки. Эксперт усмотрел в действиях Татьяны Быченко признаки диффамации, «то есть предания всеобщей огласке порочащей информации». Не мне одной показалось, что лингвист слегка превысил полномочия, оценивая действия автора обращения?

Было интересно услышать доводы сторон и решение суда, чтобы сделать для себя выводы: так можно или нет просить президента провести проверку местной власти?

Мы отправились в Переяславку на прошлой неделе.

В заседание истец Сорокин не явился, прислал сотрудника администрации, начальника департамента кадровой и юридической службы. Тут же и выяснилось: начальник службу прогуливает. Ведь оказывается, в суде рассматривается иск физического лица Сорокина, а не главы администрации.

Между тем Татьяну Быченко и ее односельчан интересовала оценка действий главы, а не простого гражданина, об этом и просили президента, губернатора и прокурора.

Юрист от администрации попытался объяснить ситуацию: мол, Владимир Владимирович, глава, а не президент, заказывал платное лингвистическое исследование, и сделать это он мог только за свой счет, а иначе погорел бы на нецелевом расходовании средств.

Но как физлицо узнало о письме президенту? Разве может читать обращения к нему каждый любопытствующий?

Нет, не может, подтвердил юрист районной администрации. 39 чиновников прочли его только потому, что имеют доступ к закрытой от обычных людей системе электронного документооборота, и вроде как разглашать информацию – не их должностная задача.

Был ли от обращений эффект? Проверки проведены, ответы получены, не все изложенные факты подтвердились, но по одному из них даже было вынесено прокурорское представление (правда, администрация потом оспорила его в суде). Казалось бы, обычное дело.

Вот только общество продолжает обсуждать закон об оскорблении власти. И на фоне поднятой волны разрешения переяславского спора ждешь, затаив дыхание: а ну как теперь за любую жалобу на чиновника - в суд?

- Я воспользовалась своим конституционным правом! – утверждает Татьяна Быченко.

- Ответчик злоупотребила своим правом! – считает представитель истца. Аргумент, конечно, у него убийственный – зачем, мол, сразу президенту и губернатору писать, могла бы выяснить интересующие вопросы на информационном районном сходе...

В удовлетворении иска Владимиру Сорокину отказано. Переживая, что содержание обращения Татьяны Быченко прочли аж 39 чиновников, он вынес его в открытое судебное разбирательство. И, кажется, невольно дал ответ на один из вопросов пенсионерки.





Ирина Северцева





Для всех, кого интересует переписка с президентом и губернатором, цитата на память: «Требования истца о защите чести и достоинства не подлежат удовлетворению, если им оспариваются сведения, изложенные в официальном обращении ответчика в государственный орган или к должностному лицу, а само обращение не содержит оскорбительных выражений и обусловлено намерением ответчика реализовать свое конституционное право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления».

Из Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ от 16 марта 2016 г.