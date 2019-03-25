Асфальтно-бетонный завод в Комсомольске-на-Амуре выставят на продажу

Решение о его продажи было принято муниципалитетом в 2017 году. Оно вызвано несколькими факторами.

Завод имеет серьёзно устаревшее оборудование, которое требует обновления. Модернизация производства актуальна и потому, что в стране, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» готовится переход на новые стандарты производства асфальта, а ныне действующий завод, с имеющимся старым оборудованием к этому не готов, в то время как Комсомольск-на-Амуре включен в указанный национальный проект, и в ближайшие пять лет его ждёт большая работа по ремонту практически всей улично-дорожной сети. А у самого муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» средств для приобретения нового оборудования нет. МУП находится в сложном финансово-экономическом положении.

Кроме того, МУП «САХ» сам не производит работы по ремонту дорог, а у подрядных организаций, занимающихся дорожными работами продукция асфальтно-бетонного завода муниципального предприятия не вызывает интерес. Все подрядчики имеют своё производство асфальта, которое ведётся на более современном оборудовании. Поэтому рынка сбыта у муниципального завода нет. Во многом именно поэтому лишь несколько лет своей работы завод был прибыльным, несколько лет стоял, законсервированным, и остальное время своей работы приносил убытки.

В-третьих, себестоимость производства продукции на АСБЗ МУП «САХ», из-за устаревшего оборудования значительна и она неконкурентна на рынке. Сегодня работают 4 асфальтно-бетонных завода и есть вероятность появления пятого.

Так же, продажа устаревшего, убыточного завода может поправить сложное финансовое положение МУП «САХ», и станет одним из шагов по недопущению банкротства предприятия.

Впервые завод выставлялся на продажу в 2018 году. Однако покупателей за заявленную цену около 36 млн. рублей не нашлось. Хотя потенциальные приобретатели были, приезжали на завод на «разведку», но именно устаревшее оборудование, низкая эффективность производства отпугнули их.

В большей степени интерес у потенциальных инвесторов вызывает даже не сам завод, а его месторасположение и инфраструктура, которая там есть – это газ, это ГРУ, подъездные пути и близость от города.

В этом году завод будет вновь выставлен на продажу. Она будет вестись самим муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» при обязательном соблюдении всех процедур, требующихся законодательством о продажи муниципального имущества. Будет обязательно проведена независимая оценка стоимости завода. А сам он будет продаваться через аукцион открытым способом, и принять в нем участие может любой. Сама процедура продажи будет сопровождаться Комитетом по управлению имуществом. Как уже указывалось, вырученные средства пойдут самому предприятию для восполнения оборотных средств.

Сейчас администрация города разработала план финансово-экономического оздоровления предприятия. В частности, утверждено новое штатное расписание, в соответствии с которым проводится сокращение численности работников, в первую очередь административно-управленческого персонала и инженерно-технических работников и в меньшей степени основных работников. Готовится переход предприятия на упрощенную систему налогообложения.

Принимаемые меры позволят улучшить положение, снять имеющиеся у предприятия обременения, и уйти с предбанкротных процедур. После этого будет продолжена работа про приватизации предприятия путем его акционирования.