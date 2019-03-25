Особый противопожарный режим действует в Хабаровске

Причиной принятия постановления послужили малоснежная зима, ветреная погода и большое количество возгораний сухой травы. На период действия особого режима в городе запрещено разводить костры, сжигать мусор, прошлогоднюю листву и траву, в том числе - на садовых, огородных участках и территориях общего пользования. Запрет наложен и на посещение гражданами лесов.



