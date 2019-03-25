Новые развлечения появятся в Хабаровске

В конце мая ко Дню рождения города в парке «Северный» откроется площадка для скейтбордистов, а для самых маленьких посетителей двери распахнет «Рыцарский замок». В перспективе в парке планируется разместить «Многофункциональный центр со студией мультипликации».

Работы местных художников-аниматоров оценил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. «Мечталёт» - так называется студия аниматоров. Художники-энтузиасты, в основном, студенты. С помощью компьютерных программ они создают «мультяшные» образы. В их копилке пока талисманы для Южно-Сахалинска, Курил и Петропавловска-Камчатского. Сейчас творческий коллектив ведет разработку мультипликационного фильма, который бы покорил не только маленьких зрителей, но и взрослых.

«Самое главное – идея: без нее «мультик» не работает, а, значит, не привлечет внимания зрителей»,- рассказал художник-мультипликатор Евгений Кривощеков.

Для создания полноценной студии анимации, в которой подростки будут учиться основам графики, программирования, изобразительному искусству, в парке «Северный» планируется выделить участок земли под строительство. Рядом уже готовится площадка под скейт-парк.

«Очень долго мы обсуждали этот проект со спортсменами-экстремалами. На площадке, которая будет огорожена, разместятся рампы и трибуна на 150 зрителей. Подарить скейт-площадку хабаровской молодежи планируем в День рождения города»,- сказал мэр Сергей Кравчук.

Долгожданным сюрпризом для жителей краевого центра станет развлекательная тематическая площадка «Рыцарский замок», где персонажи любимых сказок будут встречать посетителей парка «Северный». И, как заявил глава города, в Хабаровске появится еще один уголок, в котором можно будет провести выходные всей семьей.

«Тематическая площадка практически готова. Здесь планируется устраивать семейные праздники, дни рождения. В парке много аттракционов, с детьми будут работать аниматоры»,- проверяя готовность парка, сказал мэр Серей Кравчук.

Гроты, водопады, аттракционы уже ждут своих посетителей. «Рыцарский замок» распахнет ворота в День рождения Хабаровска.