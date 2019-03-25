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Новые развлечения появятся в Хабаровске
В конце мая ко Дню рождения города в парке «Северный» откроется площадка для скейтбордистов, а для самых маленьких посетителей двери распахнет «Рыцарский замок». В перспективе в парке планируется разместить «Многофункциональный центр со студией мультипликации».
Работы местных художников-аниматоров оценил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. «Мечталёт» - так называется студия аниматоров. Художники-энтузиасты, в основном, студенты. С помощью компьютерных программ они создают «мультяшные» образы. В их копилке пока талисманы для Южно-Сахалинска, Курил и Петропавловска-Камчатского. Сейчас творческий коллектив ведет разработку мультипликационного фильма, который бы покорил не только маленьких зрителей, но и взрослых.
Для создания полноценной студии анимации, в которой подростки будут учиться основам графики, программирования, изобразительному искусству, в парке «Северный» планируется выделить участок земли под строительство. Рядом уже готовится площадка под скейт-парк.
Долгожданным сюрпризом для жителей краевого центра станет развлекательная тематическая площадка «Рыцарский замок», где персонажи любимых сказок будут встречать посетителей парка «Северный». И, как заявил глава города, в Хабаровске появится еще один уголок, в котором можно будет провести выходные всей семьей.
Гроты, водопады, аттракционы уже ждут своих посетителей. «Рыцарский замок» распахнет ворота в День рождения Хабаровска.
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