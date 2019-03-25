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Мэр Хабаровска раскритиковал строительство парка имени Гастелло
В настоящее время парк, расположенный в границах улиц Фадеева, Томской, Архангельской и Гастелло, представляет собой выкошенную территорию, окруженную старовозрастными деревьями, с проложенными по ней немногочисленными пешеходными дорожками, покрытыми отсевом. Состояние зеленой зоны отдыха жителей Индустриального района оценил Сергей Кравчук.
Стоит отметить, что это один из старых парков Хабаровска: он разбит в 50-х года XX века и назван в честь Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло, который 26 июля 1941 года самоотверженно направил горящий самолет на фашистскую механизированную колонну на дороге Молодчено-Радошковичи. При подлете к колонне, самолет капитана Гастелло был подбит огнем зенитной артиллерии противника. Машина загорелась. Для выполнения боевой задачи, Гастелло и его экипаж пошли на огненный таран вражеской техники. За свой подвиг они представлены к наградам посмертно.
Длительное время парк общей площадью в 16 тысяч квадратных метров пребывал в упадке. Его начали приводить в порядок в прошлом году за счет сэкономленных бюджетных средств. На эти деньги сделали водоотведение, обновили газоны, выкорчевали большое количество отживших свое деревьев. На большее средств не хватило. Градоначальник остался недоволен увиденным.
Последний ответил, что работы по дальнейшему благоустройству парка предусмотрены, но они требуют новых вложений. В планах – высадить по весне молодые деревья, проложить новые пешеходные дорожки, установить скамьи и урны. На все это необходимо минимум 700 тысяч рублей.
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