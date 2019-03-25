На зарплату Сергея Фургала по-прежнему тратится почти миллион в месяц?

Расходы краевого бюджета на содержание высшего должностного лица некоторое время назад вызвали немало споров и противоречащих друг другу предположений в прессе и соцсетях. Одна сторона возмущалась тем, что на оплату труда губернатора тратится около миллиона в месяц, сам же Сергей Фургал называл гораздо меньшую сумму.

- Зарплату свою сократил значительно, в разы. Зарплата у меня в пределах 400 тыс. рублей в месяц. С этой зарплаты часть отдаю в благотворительный фонд. У меня оклад - 84 тыс., он никоим образом не больше, чем у других губернаторов. Все это инсинуации, что губернатор получает миллион, - сказал Фургал в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Также агентство приводило его слова о том, что сумма в 11 млн рублей, которая фигурировала в ряде СМИ, составляет «содержание губернатора и аппарата на год».

- Все перелеты, автомобили, командировки и все остальное. Это не заработная плата, - пояснял губернатор.

В ответ на редакционный запрос в правительство Хабаровского края об уточнении размера заработной платы высшего должностного лица, а также детализации ряда статей, предусматривающих расходы на обеспечение деятельности правительства в целом, мы получили рекомендацию изучить открытые данные на сайте краевого министерства финансов. Также в письме за подписью первого заместителя председателя правительства Хабаровского края Юрия Минаева редакции «Молодой дальневосточник XXI век» рекомендовано дождаться опубликования декларации о доходах Сергея Фургала.

Изучить открытые данные о расходах на содержание губернатора в неофициальном порядке любезно помог бывший сотрудник главного управления бухгалтерского учета и финансового контроля губернатора и правительства края, пожелавший, чтобы его фамилию не называли в СМИ.

- Сумма в 11,545 млн рублей, указанная в приложении 11 «Ведомственная структура расходов» закона Хабаровского края № 387 «О бюджете Хабаровского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» - исключительно заработная плата губернатора плюс премиальные. Они выплачиваются не каждый месяц, но вы легко можете подсчитать усредненные ежемесячные выплаты. В бюджете на 2019 год на это закладывается 962 083,33 рубля в месяц. Чтобы понять, сколько выходит упомянутому работнику на руки, отнимите 22% в качестве отчислений в Пенсионный фонд РФ, 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования, 2,9% - в Фонд социального страхования, а также еще 13% налога на доходы физических лиц и поделите на 12 месяцев, - объяснил специалист.

Простые подсчеты дали нам 585 908,75 рублей в месяц на руки. Безусловно, это не миллион.

- Если губернатор живет только на зарплату и не имеет посторонних доходов, то зарплата должна быть достойной, соответствовать полностью, чтобы губернатор был обеспечен. Если губернатор имеет доходы с семейного бизнеса или еще чего-то такого, то зарплата должна быть номинальной, - цитировало Сергея Фургала сетевое издание habarov.today в сентябре 2018 года.

Считаются ли «семейным бизнесом» ООО «Сталком», ООО «Торэкс – Хабаровск» и ООО УК «Амурсталь», в числе учредителей которых значится супруга губернатора Лариса Стародубова? И готовы ли жители Хабаровского края рассматривать почти 586 тыс. рублей в месяц как «номинальную» зарплату?

Кроме того, упомянутые Сергеем Фургалом расходы на аппарат, командировочные, транспортные и иные расходы заложены отдельно в других статьях регионального бюджета. Более подробно общественность сможет узнать об этом в июне: постоянный комитет Законодательной думы края по бюджету, налогам и экономическому развитию проведет заседание по данному вопросу.

Для разъяснения положений, не всегда понятных даже депутатам, приглашен первый заместитель председателя правительства Хабаровского края – министр финансов Александр Кацуба. Об этом сообщила председатель профильного думского комитета Евгения Арефьева.