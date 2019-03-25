Новости
На зарплату Сергея Фургала по-прежнему тратится почти миллион в месяц?
Расходы краевого бюджета на содержание высшего должностного лица некоторое время назад вызвали немало споров и противоречащих друг другу предположений в прессе и соцсетях. Одна сторона возмущалась тем, что на оплату труда губернатора тратится около миллиона в месяц, сам же Сергей Фургал называл гораздо меньшую сумму.
Также агентство приводило его слова о том, что сумма в 11 млн рублей, которая фигурировала в ряде СМИ, составляет «содержание губернатора и аппарата на год».
- Все перелеты, автомобили, командировки и все остальное. Это не заработная плата, - пояснял губернатор.
В ответ на редакционный запрос в правительство Хабаровского края об уточнении размера заработной платы высшего должностного лица, а также детализации ряда статей, предусматривающих расходы на обеспечение деятельности правительства в целом, мы получили рекомендацию изучить открытые данные на сайте краевого министерства финансов. Также в письме за подписью первого заместителя председателя правительства Хабаровского края Юрия Минаева редакции «Молодой дальневосточник XXI век» рекомендовано дождаться опубликования декларации о доходах Сергея Фургала.
Изучить открытые данные о расходах на содержание губернатора в неофициальном порядке любезно помог бывший сотрудник главного управления бухгалтерского учета и финансового контроля губернатора и правительства края, пожелавший, чтобы его фамилию не называли в СМИ.
Простые подсчеты дали нам 585 908,75 рублей в месяц на руки. Безусловно, это не миллион.
Считаются ли «семейным бизнесом» ООО «Сталком», ООО «Торэкс – Хабаровск» и ООО УК «Амурсталь», в числе учредителей которых значится супруга губернатора Лариса Стародубова? И готовы ли жители Хабаровского края рассматривать почти 586 тыс. рублей в месяц как «номинальную» зарплату?
Кроме того, упомянутые Сергеем Фургалом расходы на аппарат, командировочные, транспортные и иные расходы заложены отдельно в других статьях регионального бюджета. Более подробно общественность сможет узнать об этом в июне: постоянный комитет Законодательной думы края по бюджету, налогам и экономическому развитию проведет заседание по данному вопросу.
Для разъяснения положений, не всегда понятных даже депутатам, приглашен первый заместитель председателя правительства Хабаровского края – министр финансов Александр Кацуба. Об этом сообщила председатель профильного думского комитета Евгения Арефьева.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 188
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 384
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 198
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 691
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136