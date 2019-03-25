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Завод по производству сжиженного природного газа построят в Хабаровске
В ТОСЭР «Хабаровск» зарегистрирован новый резидент. Компания ООО «Криогентех» планирует на площадке «Ракитное» создать мини-завод по производству сжиженного природного газа. Соответствующее соглашение предприятие заключило с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Производство и сбыт предприятия будет ориентировано на внутренний рынок страны. Проект станет одним из первых для Хабаровского края в отрасли газопереработки.
В процессе реализации появится возможность газифицировать удаленные объекты за счет транспортировки голубого топлива в сжиженном состоянии. Кроме того, значительно снизятся затраты электростанций, котельных, промышленных предприятий, транспортных компаний. У жителей края, соответственно, уменьшатся расходы на потребление. Использование многими предприятиями в своем производстве природного газа, а также перевод транспорта на такой вид топлива приведет к снижению количества выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
Общий предполагаемый объем капитальных вложений в течение трех лет деятельности инвестора на территории ТОСЭР составит 1,2 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, будет создано 58 рабочих мест. Планируемые налоговые платежи на 10-летний период во все уровни бюджетов составят около 680 млн рублей.
Напомним, всего в ТОСЭР «Хабаровск» зарегистрировано 29 резидентов с инвестиционными проектами на сумму 20,5 млрд рублей. На сегодняшний день фактически привлечено 7,9 млрд рублей, создано 500 рабочих мест, уплачено налоговых платежей на 180 млн рублей.
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