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Автомобили скорой помощи, вездеход и маммограф пообещал Фургал ЦРБ Охотска
Центральной районной больнице в рабочем поселке Охотск требуются терапевты, неврологи, офтальмологи, фельдшеры и медицинские сестры, акушеры. О ситуации в больнице рассказал главный врач Александр Кусик.
Центральная районная больница в Охотске обслуживает 6,3 тыс человек. Круглосуточно здесь работает 61 койка. В подчинении ЦРБ 5 фельдшерско-акушерских пунктов в отделенных населенных пунктах, 2 амбулатории, станция сокрой помощи.
Заведующая станции сообщила, что сейчас на выезд работает 2 машины, которые были куплены несколько лет назад. Однако уже сейчас один из автомобилей требует замены.
Он также отметил, что в больнице нет маммографа, а бюджет ЦРБ не позволяет его приобрести. Стоимость оборудования составит примерно 13 миллионов рублей. По информации пресс-службы правительства края, Сергей Фургал сообщил, что краевые власти помогут купить оборудование за счет регионального бюджета. Кроме того, губернатор распорядился приобрести два автомобиля для станции скорой помощи и один автомобиль-вездеход.
Жители района также попросили губернатора организовать приезд узких специалистов в район дважды в год. Сейчас врачи прилетают сюда один раз в год на трое суток.
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