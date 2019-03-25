Автомобили скорой помощи, вездеход и маммограф пообещал Фургал ЦРБ Охотска

Центральной районной больнице в рабочем поселке Охотск требуются терапевты, неврологи, офтальмологи, фельдшеры и медицинские сестры, акушеры. О ситуации в больнице рассказал главный врач Александр Кусик.

- Сегодня, как и большинство учреждений в районах края, ЦРБ испытывает трудности с укомплектованностью. Обеспеченность средним медперсоналом на уровне 57%. И это выше, чем по врачам. Узкие специалисты сегодня трудятся практически без выходных, их не хватает. Поэтому, когда это необходимо, работают буквально из дома, - рассказал Александр Кусик.

Центральная районная больница в Охотске обслуживает 6,3 тыс человек. Круглосуточно здесь работает 61 койка. В подчинении ЦРБ 5 фельдшерско-акушерских пунктов в отделенных населенных пунктах, 2 амбулатории, станция сокрой помощи.

- Молодежь не хочет ехать на север. Заманиваем только правительственными программами – «Сберегательный капитал», «Земский доктор», «Земский фельдшер». В прошлом году таким образом к нам приехал один специалист, в этом году ждем еще троих в апреле, - отметила заместитель главного врача Татьяна Гашкова.

Заведующая станции сообщила, что сейчас на выезд работает 2 машины, которые были куплены несколько лет назад. Однако уже сейчас один из автомобилей требует замены.

- Из-за отдаленности населенных пунктов и отсутствия дорог машины быстро разбиваются. Сегодня сюда необходимо приобрести два автомобиля УАЗ, - подтвердил министр здравоохранения края Александр Витько.

Он также отметил, что в больнице нет маммографа, а бюджет ЦРБ не позволяет его приобрести. Стоимость оборудования составит примерно 13 миллионов рублей. По информации пресс-службы правительства края, Сергей Фургал сообщил, что краевые власти помогут купить оборудование за счет регионального бюджета. Кроме того, губернатор распорядился приобрести два автомобиля для станции скорой помощи и один автомобиль-вездеход.

Жители района также попросили губернатора организовать приезд узких специалистов в район дважды в год. Сейчас врачи прилетают сюда один раз в год на трое суток.

- Также совместно с краевым минздравом будет разработан план по приему жителей с северных территорий и в хабаровских краевых больницах. Сегодня это необходимо по объективным причинам. Будут определены специальные дни, чтобы люди из Охотского района смогли прилететь и сразу же пройти обследование, - подчеркнул губернатор.