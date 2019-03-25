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Чемпионами России по тхэквондо стали спортсмены Хабаровского края
Во Владивостоке завершились чемпионат и первенство России по тхэквондо ВТ. В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из 16 регионов России. Спортсмены Хабаровского края завоевали десять медалей в дисциплине пхумсэ.
В первенстве России Александра Стрик завоевала три награды: две золотые в личном зачете и в женской тройке, серебряную в смешанной двойке. Владимир Ванивский стал бронзовым призером в индивидуальном выступлении и серебряным в мужской тройке.
В чемпионате страны Максим Жилин занял третье место в мужской тройке. Ольга Борисова выиграла две серебряные медали – в личном соревновании и в смешанной двойке, а также золото в женской тройке. Юлия Мешалкина стала бронзовым призером в смешанной двойке и победителем в женской тройке.
По информации пресс-службы правительства региона, очередные соревнования по тхэквондо ВТ пройдут с 3 по 6 апреля 2019 года в Хабаровске. Спортсмены разыграют медали первенства ДФО. В начале мая краевая столица встретит сильнейших спортсменов страны уже на первенстве России по этому виду спорта.
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