Новости
Предприятия Хабаровского края могут получить кредиты по ставке на 4,5%
Начался сбор заявок от предприятий на участие в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт". Будет сформирован список организаций, которые получат доступ к корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК).
В первую очередь, программа направлена на повышение международной конкурентоспособности, увеличение объемов производства продукции и выход на новые рынки сбыта. Ее выполнение должно существенно улучшить структуру и качество российского экспорта.
Организациям, реализующим КППК, будет обеспечен доступ к льготным кредитам на создание экспортоориентированного производства в России и за рубежом, постэкспортному финансированию и международного факторингу, аккредитивам.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, предприятия, успешно прошедшие квалификационный отбор, смогут получить кредиты на развитие производства по ставке на 4,5% ниже среднерыночной в широкой сети банков.
Специалисты правительства края готовы оказать консультационную помощь всем потенциальным участникам проекта. Контактная информация и перечень документации размещен по ссылке.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 188
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 384
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 198
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 691
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136