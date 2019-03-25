Предприятия Хабаровского края могут получить кредиты по ставке на 4,5%

Начался сбор заявок от предприятий на участие в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт". Будет сформирован список организаций, которые получат доступ к корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК).

В первую очередь, программа направлена на повышение международной конкурентоспособности, увеличение объемов производства продукции и выход на новые рынки сбыта. Ее выполнение должно существенно улучшить структуру и качество российского экспорта.

Организациям, реализующим КППК, будет обеспечен доступ к льготным кредитам на создание экспортоориентированного производства в России и за рубежом, постэкспортному финансированию и международного факторингу, аккредитивам.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, предприятия, успешно прошедшие квалификационный отбор, смогут получить кредиты на развитие производства по ставке на 4,5% ниже среднерыночной в широкой сети банков.

Специалисты правительства края готовы оказать консультационную помощь всем потенциальным участникам проекта. Контактная информация и перечень документации размещен по ссылке.