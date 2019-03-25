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Пожилым хабаровчанам предлагают бесплатно поправить здоровье
Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» при поддержке фонда президентских грантов приглашает пожилых граждан на бесплатные занятия, полезные для физического и психологического здоровья. Первая организационная встреча пройдет 1 апреля в 16.00 на базе Центра работы с населением «Содружество» по ул. Пушкина, 60. В дальнейшем занятия будут проходить в парке «Динамо».
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