Пожилым хабаровчанам предлагают бесплатно поправить здоровье

Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» при поддержке фонда президентских грантов приглашает пожилых граждан на бесплатные занятия, полезные для физического и психологического здоровья. Первая организационная встреча пройдет 1 апреля в 16.00 на базе Центра работы с населением «Содружество» по ул. Пушкина, 60. В дальнейшем занятия будут проходить в парке «Динамо».