В Хабаровском крае выбрали "Учителя года"

В Хабаровске подвели итоги краевого конкурса «Учитель года». Это почетное звание, а также статуэтку «Хрустальный пеликан» получила преподаватель английского хабаровской школы № 12 Ольга Богачёва. Также победителю вручили премию в 100 тысяч рублей. Теперь Ольга Богачёва представит Хабаровский край на всероссийском этапе конкурса «Учитель года», который состоится осенью в Москве.

Кроме того, объявлены победители в номинациях конкурса. Лучшим учителем-дефектологом признана Надежда Учускина из хабаровской школы-интерната № 1. «Лучший учитель родного языка года» - Виктория Донкан, преподаватель нанайского языка и музыки средней школы села Сикачи-Алян Хабаровского района. Как сообщает пресс-служба правительства региона, лучшим педагогом-психологом стал Радион Шитов, который работает в детском саду № 96 Комсомольска-на-Амуре. «Организатор-преподаватель ОБЖ года» - Сергей Ермолов, учитель из села Полётное района им. Лазо. Воспитателем года признана Наталья Булдакова, которая работает в детском саду № 14 города Советская Гавань.

Победители в номинациях также получили статуэтки «Хрустальный пеликан» и премии в 50 тыс рублей, лауреаты конкурса - по 25 тыс рублей. ???

- Благодаря нашим педагогам дети совершают удивительные открытия, одерживают замечательные победы. Именно поэтому край продолжает оставаться образовательным центром Дальнего Востока. Было очень радостно видеть, с каким восторгом и энергией участники общаются и делятся друг с другом новыми идеями, – отметила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.