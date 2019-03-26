Новости
В Хабаровском крае выбрали "Учителя года"
В Хабаровске подвели итоги краевого конкурса «Учитель года». Это почетное звание, а также статуэтку «Хрустальный пеликан» получила преподаватель английского хабаровской школы № 12 Ольга Богачёва. Также победителю вручили премию в 100 тысяч рублей. Теперь Ольга Богачёва представит Хабаровский край на всероссийском этапе конкурса «Учитель года», который состоится осенью в Москве.
Кроме того, объявлены победители в номинациях конкурса. Лучшим учителем-дефектологом признана Надежда Учускина из хабаровской школы-интерната № 1. «Лучший учитель родного языка года» - Виктория Донкан, преподаватель нанайского языка и музыки средней школы села Сикачи-Алян Хабаровского района. Как сообщает пресс-служба правительства региона, лучшим педагогом-психологом стал Радион Шитов, который работает в детском саду № 96 Комсомольска-на-Амуре. «Организатор-преподаватель ОБЖ года» - Сергей Ермолов, учитель из села Полётное района им. Лазо. Воспитателем года признана Наталья Булдакова, которая работает в детском саду № 14 города Советская Гавань.
Победители в номинациях также получили статуэтки «Хрустальный пеликан» и премии в 50 тыс рублей, лауреаты конкурса - по 25 тыс рублей. ???
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 188
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 386
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 198
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 691
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136