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Хабаровск установит побратимские связи с одним из городов Индии
Генеральный консул Индии во Владивостоке обсудил вопросы дружеских отношений с мэром Хабаровска. Гость проявил интерес к проектам в сфере туризма, сельского хозяйства, геологической разведки, добычи полезных ископаемых, судостроения, обработки и заготовки древесины. Индийский дипломат в Хабаровске впервые, он уже провел несколько рабочих встреч.
В конце апреля в Хабаровск прибудет делегация представителей индийского бизнеса. В городе они намерены обсудить участие в совместных проектах.
Глава иностранной делегации Кумар Шубхам предложил Хабаровску установить побратимские связи с одним из городов Индии. По мнению дипломата, это позволит более конструктивно и плодотворно сотрудничать по многим направлениям. Сергей Кравчук инициативу одобрил и попросил гостей рассмотреть возможность участия талантливых молодых людей Индии в международном фестивале «Новые имена стран АТР», а также в праздновании Дня рождения Хабаровска.
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