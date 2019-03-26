Хабаровск установит побратимские связи с одним из городов Индии

Генеральный консул Индии во Владивостоке обсудил вопросы дружеских отношений с мэром Хабаровска. Гость проявил интерес к проектам в сфере туризма, сельского хозяйства, геологической разведки, добычи полезных ископаемых, судостроения, обработки и заготовки древесины. Индийский дипломат в Хабаровске впервые, он уже провел несколько рабочих встреч.

«В Хабаровске я нахожусь с культурной миссией – в городе завершился «Фестиваль Индии-2019». Он уже прошел в 21 городе России, и Хабаровск стал финальной точкой. У меня есть ряд предложений для укрепления культурных и экономических взаимоотношений. Мы можем организовать в вашем городе фестиваль кино или отметить международный День йоги. Кроме культурной сферы, мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере экономики», - обращаясь к главе Хабаровска, сказал генеральный консул Индии во Владивостоке Кумар Шубхам.

В конце апреля в Хабаровск прибудет делегация представителей индийского бизнеса. В городе они намерены обсудить участие в совместных проектах.

«Мы подготовим портфолио инвестиционных предложений. Очень много проектов в сфере культуры было реализовано за последние годы. Это и выступление коллектива индийских танцев «Бхаратнатьям» в праздновании 159-й годовщины основания Хабаровска, и участие индийских мастеров в фестивале «Грани Востока», и проведение выставок-ярмарок индийских товаров. Пора выходить на новый уровень сотрудничества, который будет взаимовыгоден и нам, и нашим индийским партнерам», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава иностранной делегации Кумар Шубхам предложил Хабаровску установить побратимские связи с одним из городов Индии. По мнению дипломата, это позволит более конструктивно и плодотворно сотрудничать по многим направлениям. Сергей Кравчук инициативу одобрил и попросил гостей рассмотреть возможность участия талантливых молодых людей Индии в международном фестивале «Новые имена стран АТР», а также в праздновании Дня рождения Хабаровска.