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Большегрузам закрыли взъезд в Хабаровск
С 25 марта вступило в силу ограничение на передвижение большегрузной техники. Фурам и грузовикам с массой, превышающей 3,5 тонны на ось, проезд по городу в межсезонье запрещен. Такая мера, по словам специалистов, позволит сохранить дорожное полотно краевого центра от разрушения во время весенней распутицы.
Для того чтобы автопоезда могли перемещаться по улицам Хабаровска, водителям необходимо оформить специальное разрешение, доплачивая за лишний вес.
Для мониторинга движения большегрузного транспорта в Хабаровске работают 4 передвижные лаборатории. С их помощью специалисты фиксируют на видеокамеры грузовики, проезжающие в зоне действия запрещающих знаков, и передают материалы в ГИБДД. Ограничение на проезд большегрузов в Хабаровске продлится до 3 мая. Запрет не распространяется на автомобильные дороги федерального значения, международные перевозки грузов и пассажиров, транспортировку топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты.
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