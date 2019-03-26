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Хабаровчан приглашают в школу добровольцев
Школа добровольцев «Технология добра» пройдёт в Хабаровске. Занятия состоятся с 27 по 29 марта в центре по организации досуга детей и молодёжи по адресу: ул. Ленина, 85. В программе – лекция на тему добровольчества, обсуждение основ SMM-продвижения, инклюзивное волонтёрство, социальное проектирование, а также тренинги по эффективной работе в команде, мотивации и многое другое.
Для участия необходимо направить заявку на адрес электронной почты khab_volunteer@mail.ru с указанием ФИО, возраста, названия добровольческого объединения. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 46-70-61, 8-924-674-48-12.
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