В Хабаровске изменилось расписание работы автобусного маршрута

В Хабаровске по просьбам пассажиров изменено расписание работы автобусов 81-го маршрута. С 1 апреля общественный транспорт от остановки «Индустриальный поселок» ежедневно будет отъезжать в 06:31 (в настоящее время автобусы начинают работу 06:45). Время отправления вечернего рейса не изменилось.

С замечаниями и предложениями по работе общественного транспорта граждане могут обращаться в городское профильное управление по телефонам: 32-48-48, 30-28-28.