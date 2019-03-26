Новости
В Хабаровске изменилось расписание работы автобусного маршрута
В Хабаровске по просьбам пассажиров изменено расписание работы автобусов 81-го маршрута. С 1 апреля общественный транспорт от остановки «Индустриальный поселок» ежедневно будет отъезжать в 06:31 (в настоящее время автобусы начинают работу 06:45). Время отправления вечернего рейса не изменилось.
С замечаниями и предложениями по работе общественного транспорта граждане могут обращаться в городское профильное управление по телефонам: 32-48-48, 30-28-28.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 188
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 386
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 198
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 691
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136