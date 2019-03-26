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Сервесный центр оборудования для нефтепереработки построят в ТОР "Комсомольск"
Компания «НЕФТЕМАШ ВОСТОК СЕРВИС» зарегистрировалась в ТОР «Комсомольск» на площадке «Парус» и планирует реализовать проект по созданию сервисного центра по обслуживанию насосно-компрессорного оборудования и запорно-регулирующей аппаратуры.
В настоящее время КРДВ строит на площадке «Парус» два производственно-административных здания площадью 1,4 тыс. кв. м каждый. Здания возводятся для резидентов, которые не готовы осуществлять строительство полноценных зданий собственными силами. Предлагается льготная аренда помещений на период до 5 лет.
«В здании завершены основные строительно-монтажные работы, ведется подготовка к внутренний отделке помещений. Со слов директора управляющей компании ТОР «Комсомольск», к лету работы будут завершены. В мае-июне планируется провести благоустройство территории. К концу лета все необходимые процедуры, связанные с передачей здания в собственность управляющей компании, будут завершены. С сентября 2019 года УК сможет предоставлять здания резидентам, заключать соответствующие договоры аренды», - пояснил Алексей Чепурных.
Справка:
С целью обеспечения сервисного обслуживания насосного оборудования промышленных предприятий в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 2016 году был создан сервисный центр «НЕФТЕМАШ ВОСТОК СЕРВИС», входящий в группу компаний «НЕФТЕМАШ ИМПЭКС».
Основной специализацией сервисного центра «НЕФТЕМАШ ВОСТОК СЕРВИС» является диагностика и техническое обслуживание насосного оборудования заказчика, сервисное обслуживание насосов Российского и импортного производства, а также запорно-регулирующей аппаратуры.
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