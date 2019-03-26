Сервесный центр оборудования для нефтепереработки построят в ТОР "Комсомольск"

Компания «НЕФТЕМАШ ВОСТОК СЕРВИС» зарегистрировалась в ТОР «Комсомольск» на площадке «Парус» и планирует реализовать проект по созданию сервисного центра по обслуживанию насосно-компрессорного оборудования и запорно-регулирующей аппаратуры.

«Компания планирует реализацию своего инвестиционного проекта в одном из зданий, которое строит Корпорация развития Дальнего Востока для резидентов на площадке «Парус» в ТОР «Комсомольск». На первом этапе компания планирует арендовать половину здания, но уже рассматривает возможность расширения производства в будущем. На площадке они хотят организовать производственную базу для изготовления насосов, также осуществлять сервисные услуги по их ремонту. Инвестор рассматривает возможность организации в перспективе ремонта запорно-регулирующей аппаратуры для нефтепереработки и других», - проинформировал директор инвестиционного департамента АНО АПИ Алексей Чепурных.

В настоящее время КРДВ строит на площадке «Парус» два производственно-административных здания площадью 1,4 тыс. кв. м каждый. Здания возводятся для резидентов, которые не готовы осуществлять строительство полноценных зданий собственными силами. Предлагается льготная аренда помещений на период до 5 лет.

«В здании завершены основные строительно-монтажные работы, ведется подготовка к внутренний отделке помещений. Со слов директора управляющей компании ТОР «Комсомольск», к лету работы будут завершены. В мае-июне планируется провести благоустройство территории. К концу лета все необходимые процедуры, связанные с передачей здания в собственность управляющей компании, будут завершены. С сентября 2019 года УК сможет предоставлять здания резидентам, заключать соответствующие договоры аренды», - пояснил Алексей Чепурных.