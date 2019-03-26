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Форум "Амур" переехал в "Дом Молодежи"
Состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению молодежного образовательного форума "Амур" в 2019 году. С докладом выступил Максим Косенко - директор форума "Амур". В этому году, форум переехал на базу многофункционального центра активной молодежи КГАУ "Дом Молодежи" (ДО "Шарголь"). В форуме примут участие 400 участников и 80 волонтеров.
Первая смена "Культурный максимум" пройдет с 6 по 12 июня. Смена приурочена к Году Театра в России. Основное направление - вовлечение молодежи в творческую деятельность и обучение созданию личного бренда. В ней могут принять участие творческие коллективы, организаторы событий, представители учреждений отрасли "культура" и творческая молодежь.
Вторая смена "Компетенции будущего" пройдет с 15 по 21 июня и ее цель - формирование сообщества молодых специалистов, профессионалов, пула проектных идей по повышению уровня личных и командных компетенций; составление личной траектории профессионального развития. К участию в ней приглашаются представители советов молодых специалистов промышленных предприятий и организаций, а так же те, кто заинтересован в развитии молодежной политики в своем регионе.
На каждой из смен, будут организованы площадки по обмену опытом, тренинги, встречи с экспертами, лекции и семинары, выставки, инсталляции, деловые игры и т.д. Также, впервые будет сформирована региональная команда универсальных технологов, которая в дальнейшем сможет проводить на территории края мероприятия всероссийского, окружного, краевого значения с использованием современных инструментов образования.
Волонтеры форума будут работать по пяти направлениям: кураторы участников, логистика, медиа-центр, технические и хозяйственные службы, работа с партнерами и гостями.
Следить за новостями можно в социальных сетях форума "Амур": https://www.facebook.com/amurforum/ , https://vk.com/amurforum , https://www.instagram.com/amurforum/ и https://twitter.com/amurforum
Напоминаем, что регистрация на форум будет проходить в АИС "Молодежь России" https://myrosmol.ru/ с 12 апреля.
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