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Хабаровск может победить в общероссийском конкурсе
Хабаровск претендует на победу в общероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Он проходит уже третий год под эгидой общественного конгресса муниципальных образований. Пока же обладателем наибольшего количества дипломов Хабаровск стал по результатам смотра-конкурса «Город, где хочется жить».
Полной отчет об участниках и наградах состязания на заседании Хабаровской городской думы представил начальник управления экономического развития администрации краевого центра Александр Анисимов. Основная цель прошедшего конкурса – выявить лучшие практики проблемных вопросов городского развития, систематизировать эту информацию и растиражировать.
Всего за 10 лет участия в конкурсе город был удостоен 86 дипломов по лучшим практикам в сфере ЖКХ, образования, культуры, спорта, бюджетной политики, городского хозяйства и других.
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