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Пешеходный фонтан в Комсомольске-на-Амуре могут разобрать по настоянию прокуратуры
На день города жителям Комсомольска-на-Амуре готовился грандиозный подарок – пешеходный светомузыкальный фонтан, аналогичный тому, что есть на набережной Хабаровска.
Объект изначально не входил в план реконструкции набережной города Юности. Это тот самый случай, когда власти (прежние, кстати) пошли навстречу просьбам комсомольчан, которые были аккумулированы в письме градоначальника на имя главы региона.
Внесение изменений в проектную документацию оказалось делом непростым. Руководству КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амур» пришлось пройти череду судебных инстанций, чтобы утрясти все нюансы.
Принципиально важно, что конечная стоимость проекта по выведению комсомольской набережной на европейский уровень не изменилась, так же, как не изменились размеры отведенного под это земельного участка.
К работам подрядная организация – компания «Больверк» из Самары – приступила лишь после получения судебного решения. До наступления зимы 2018/2019 работы были выполнены на 95%.
Располагается пешеходной фонтан диаметром 34 метра на смотровой площадке напротив автовокзала. Под ним проложена водопроводная сеть и установлены фильтры для очистки воды.
Вдруг, как в сказке…
Прилетело, что называется, откуда не ждали. Пропустив сроки апелляции, в дело решили вмешаться надзорные органы. Там подготовили кассационную жалобу за подписью заместителя прокурора края Владислава Серого, которая сейчас рассматривается в шестом апелляционном арбитражном суде. Оспаривают мировое соглашение между заказчиком строительства фонтана и исполнителем, законность которого уже была ранее подтверждена в арбитраже.
Первое заседание прошло без участия представителей подрядной организации, т.е. тех, кто непосредственно строит фонтан, поэтому суд назначил еще одно на 16 апреля.
Нам тоже хочется надеяться, что так и будет. В противном случае по настоянию региональной прокуратуры пешеходный фонтан стоимостью 115 млн рублей, о котором так мечтают в городе Юности, придется демонтировать (!), причем за счет средств краевого бюджета.
Ольга Шабалина
Кстати:
Реконструкция набережной Комсомольска-на-Амуре включена в Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города, утверждённый Распоряжением Правительства РФ от 18.04.2016 № 704 по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина.
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