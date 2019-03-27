Пешеходный фонтан в Комсомольске-на-Амуре могут разобрать по настоянию прокуратуры

На день города жителям Комсомольска-на-Амуре готовился грандиозный подарок – пешеходный светомузыкальный фонтан, аналогичный тому, что есть на набережной Хабаровска.

Объект изначально не входил в план реконструкции набережной города Юности. Это тот самый случай, когда власти (прежние, кстати) пошли навстречу просьбам комсомольчан, которые были аккумулированы в письме градоначальника на имя главы региона.

Внесение изменений в проектную документацию оказалось делом непростым. Руководству КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амур» пришлось пройти череду судебных инстанций, чтобы утрясти все нюансы.

- Изменения проектной документации были подготовлены, переданы в Хабаровский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза», который выдал положительное заключение государственной экспертизы. В октябре 2018 года мы обратились в арбитражный суд края с иском к ООО «Больверк» (подрядчику реконструкции) об изменении условий контракта. 7 ноября 2018 года арбитражным судом Хабаровского края было утверждено мировое соглашение между сторонами дела, - прокомментировал ситуацию с внесением изменений в проект реконструкции набережной генеральный директор КГБУ «Комсомольская-на-амуре набережная р. Амур» Олег Чурсин.

Принципиально важно, что конечная стоимость проекта по выведению комсомольской набережной на европейский уровень не изменилась, так же, как не изменились размеры отведенного под это земельного участка.

- По просьбе жителей города мы постарались, чтобы этот фонтан здесь был. Из-за того, что в Амуре у нас не совсем чистая вода, можно будет охладиться. Это индивидуальный проект. Фонтан будет пешеходный, прогулочный, музыкальный-светодиодный, красочный. И струи – выше, чем в Хабаровске, - уточнили в КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амур».

К работам подрядная организация – компания «Больверк» из Самары – приступила лишь после получения судебного решения. До наступления зимы 2018/2019 работы были выполнены на 95%.

Располагается пешеходной фонтан диаметром 34 метра на смотровой площадке напротив автовокзала. Под ним проложена водопроводная сеть и установлены фильтры для очистки воды.





Вдруг, как в сказке…

Прилетело, что называется, откуда не ждали. Пропустив сроки апелляции, в дело решили вмешаться надзорные органы. Там подготовили кассационную жалобу за подписью заместителя прокурора края Владислава Серого, которая сейчас рассматривается в шестом апелляционном арбитражном суде. Оспаривают мировое соглашение между заказчиком строительства фонтана и исполнителем, законность которого уже была ранее подтверждена в арбитраже.

Первое заседание прошло без участия представителей подрядной организации, т.е. тех, кто непосредственно строит фонтан, поэтому суд назначил еще одно на 16 апреля.

- Пока складывается ощущение, что суд здраво рассматривает наши доводы в части того, что объект практически полностью готов. Мы очень надеемся, что решение будет в нашу пользу, т.е. по большому счету в пользу жителей города, - рассказал юрист КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амур» Павел Бодрых.

Нам тоже хочется надеяться, что так и будет. В противном случае по настоянию региональной прокуратуры пешеходный фонтан стоимостью 115 млн рублей, о котором так мечтают в городе Юности, придется демонтировать (!), причем за счет средств краевого бюджета.





Ольга Шабалина





Кстати: Реконструкция набережной Комсомольска-на-Амуре включена в Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города, утверждённый Распоряжением Правительства РФ от 18.04.2016 № 704 по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина.



