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В Хабаровске устроят "санитарную пятницу"
Официально месячник по санитарной очистке стартует 1 апреля, однако из-за ранней весны уборка города началась на две недели раньше срока. Кроме этого, для соблюдения противопожарного режима покосом травы на прилегающих территориях занимаются предприятия и организации всех форм собственности. Рабочие под завязку набивают мешками кузов микрогрузовика. Для того, чтобы собрать весь мусор с улицы Ухтомского, бригаде потребовалась два дня и четыре рейса, чтобы вывезти все пакеты на полигон для захоронения.
Более 20 улиц в каждом районе подрядные организации уже очистили от мусора. Чтобы мешки не залеживались на обочинах, как уверяют подрядчики, рабочие стараются их вывезти в день уборки или на следующий.
Сейчас службы благоустройства борются со снежным накатом на дорогах. Основные силы предприятий благоустройства и жилищных организаций на уборку города подтянутся к концу недели. На «санитарную пятницу» запланирован разбор свалок, а также наведение порядка во дворах жилых домов и на контейнерных площадках.
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