В Хабаровске устроят "санитарную пятницу"

Официально месячник по санитарной очистке стартует 1 апреля, однако из-за ранней весны уборка города началась на две недели раньше срока. Кроме этого, для соблюдения противопожарного режима покосом травы на прилегающих территориях занимаются предприятия и организации всех форм собственности. Рабочие под завязку набивают мешками кузов микрогрузовика. Для того, чтобы собрать весь мусор с улицы Ухтомского, бригаде потребовалась два дня и четыре рейса, чтобы вывезти все пакеты на полигон для захоронения.

Более 20 улиц в каждом районе подрядные организации уже очистили от мусора. Чтобы мешки не залеживались на обочинах, как уверяют подрядчики, рабочие стараются их вывезти в день уборки или на следующий.

«Уже собран мусор с газонов по улицам Демьяна Бедного, Краснодарской, Шелеста, Воронежской. Если там и есть пакеты, то в ближайшие дни они будут собраны и доставлены на полигон», - отметил специалист отдела благоустройства комитета по управлению Железнодорожным районом Сергей Дробинко.

Сейчас службы благоустройства борются со снежным накатом на дорогах. Основные силы предприятий благоустройства и жилищных организаций на уборку города подтянутся к концу недели. На «санитарную пятницу» запланирован разбор свалок, а также наведение порядка во дворах жилых домов и на контейнерных площадках.