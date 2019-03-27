На гранты для НКО в Хабаровске выделили 5 млн рублей

В Хабаровске стартовал конкурс на предоставление муниципальных грантов для НКО. В этом году объем финансирования, по решению мэра Хабаровска Сергея Кравчука, увеличен до 5 миллионов рублей. При этом размер предоставляемой суммы гранта на одного победителя составляет не более 500 тысяч рублей.

Соискателям для участия в конкурсе необходимо представить документы по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская,30, Хабаровский городской ресурсный центр НКО (с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу), телефон: 40 91 42. Прием заявок ведется до 5 апреля включительно. С подробностями конкурса можно ознакомиться на сайте «Гражданское общество Хабаровска».

Напомним, что конкурс грантов для социально ориентированных НКО в Хабаровске проводится с 2014 года. В прошлом году победителями в нем стали свыше 20 организаций. Все они реализовали социально-значимые проекты. Например, «Центр социальных технологий «Добрый Хабаровск» 15 сентября на набережной Амура проводил фестиваль. Во время праздника городские волонтерские организации презентовали свою деятельность, были проведены уличный кинопоказ и вечерний парад яхт. Организаторы фестиваля получили от неравнодушных хабаровчан почти 9 тысяч подгузников и свыше 1400 товаров для творчества. Все это передано детям с ограниченными возможностями. Общая сумма пожертвований составила более 400 тысяч рублей.