Молочную продукцию Хабаровского края будут регистрировать на "Меркурии"

Качество производимой и реализуемой в регионе молочной продукции обсудили в правительстве края. За последние несколько лет в России участились случаи производства фальсифицированной молочки, которую распространяют предприятия, зарегистрированные по фиктивным юридическим адресам. Речь идет о поставщиках из других регионов страны.

Основное нарушение - несоответствие жирокислотного состава предъявляемым нормам, а также использование некачественного сухого молока. Это распространенный способ подделки, когда натуральные жиры заменяются некачественными растительными. Так производители экономят на сырье. В прошлом году региональное управление Роспотребнадзора исследовало около 1800 проб в рознице и на предприятиях бюджетной сферы, выявив нарушения в 11 % случаев.

- Речь идет о фальсификате, который на упаковке маркируется как «молоко» или «молочная продукция». Потребителя вводят в заблуждение. Такая продукция признается фальсифицированной и изымается из оборота. Эту информацию мы передаем в правоохранительные органы для дальнейших следственных действий, - отмечает замначальника регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лосева.

По ее словам, помимо федеральных структур, внутренние проверки качества проводят и предприятия бюджетной сферы края. В случае выявления контрафакта контракты расторгаются, а производителей вносят в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в правительстве края. Исправить ситуацию призваны нововведения на федеральном уровне.

С середины этого года производителей молочной продукции обяжут регистрировать свою продукцию в системе «Меркурий». Сегодня электронные сертификаты в системе оформляют только производители мяса и молока. Таким образом можно будет отследить цепочку поставщиков, а производителям фальсификата будет гораздо сложнее получить необходимые документы.

По информации пресс-службы правительства региона, новая система будет вводиться поэтапно до 1 ноября 2019 года. Кроме того, предпринимателей обяжут выделять отдельные полки для продукции с использованием заменителей молочных жиров. О нововведениях уже оповещены представители деловых кругов края.



