Москвичи будут отвечать за социальную транспортную карту в Хабаровском крае

В министерстве социальной защиты населения Хабаровского края подвели итоги открытого конкурса по выбору оператора безналичной электронной системы оплаты проезда по социальной транспортной карте. Всего поступило пять заявок от претендентов. По результатам рассмотрения и оценки комиссией победителем признана московская компания – ООО Проектно-производственное бюро «Новое поколение».

Новая система начнет действовать с 1 июня в Хабаровске и Хабаровском районе, запуск услуги в Комсомольске-на-Амуре запланирован на 1 октября. Оператор займется сбором всей информации о расходах перевозчиков. Сведения о поездках будут в режиме онлайн поступать в сервисный центр. Деньги будут перечисляться на социальную транспортную карту оператором ежемесячно, остаток не переносится на следующий период. Возможно самостоятельное пополнение карты.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, такая мера поддержки, как социальная транспортная карта, введена согласно краевому закону № 360 от 20 сентября 2018 г. В регионе право на бесплатный проезд имеют 368 тысяч человек, из которых 282 тысячи - граждане пожилого возраста и региональные льготники. Сейчас они получают ежемесячную денежную выплату для оплаты проезда в общественном транспорте.

Вместе с тем, в центрах соцподдержки и в МФЦ возможно оформить транспортную карту. Уже поступило более 4,7 тыс. таких обращений. Для льготников, которые не подадут заявление о предоставлении бесплатного проезда, сохранится компенсация за проезд на дачные участки.