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Продукцию Сибири и ДФО представят в Комсомольске-на-Амуре
III межрегиональная выставка-ярмарка «Город Юности - бизнес и перспективы» пройдет в Комсомольске-на-Амуре. С 18 по 20 апреля площадкой для демонстрации потенциала ведущих предприятий Хабаровского края, Амурской области, ЕАО, Приморья, Якутии и других регионов страны станет спортивный центр «Орлан». Ожидается, что свою продукцию представят более ста производителей товаров, как промышленного, так и продовольственного назначения.
Деловая программа ярмарки предусматривает переговоры, презентацию инвестиционных и инновационных проектов, семинары по поддержке малого бизнеса, а также презентации предприятий и учебных заведений края. На тренингах и мастер-классах предприниматели смогут получить консультации по планированию, лицензированию, кредитованию, страхованию, юридическим и бухгалтерским вопросам.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для гостей выставки впервые организуют фестиваль товаропроизводителей «Наш Регион». Посетителям предложат продегустировать деликатесы от производителей Дальнего Востока, приобрести товары народного потребления, изделия народных промыслов, сувениры. Лучшие предприятия будут отмечены медалями «Хабаровской Международной Ярмарки».
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