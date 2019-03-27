Через полвека награду Республики Корея вручили родственникам героя в Хабаровске



В двадцатом веке слились национально-освободительное движение корейцев и борьба против интервентов на советском Дальнем Востоке. Совместная борьба против японских интервентов способствовала дальнейшему переселению корейцев в Россию. Стоит напомнить, что в 2004 году корейцев официально признали коренным народом Российской Федерации.

Ежегодно 1 марта на Корейском полуострове отмечается День движения за независимость. 2 миллиона корейцев в этот день в 1919-м вышли на мирную демонстрацию. В это же день была зачитана декларация, требующая независимости от Японии.

Первая часть декларации начиналась так: «Этим мы доводим до сведения всех народов мира, что идеи равенства рода человеческого священны, и отныне и навеки остается незыблемым и неприкосновенным право нации на самоопределение… Народ от всего сердца в едином порыве поддерживает великие чаяния свободной нации и в полном соответствии с совестью народов мира устремляет свой взор вперед, к лучшей жизни. Это воля Неба, веление времени. Все человечество вместе с нами в едином строю, и в мире нет такой силы, которая может остановить нас».

От Японии ожидалось, что, понимая тенденции общественного развития, она предоставит Корее независимость и будет играть роль дружественной державы. В тексте прямо сказано, что «мы не собираемся упрекать Японию за недостаточную справедливость», долг заключается в том, чтобы возрождать свое, а не разрушать чужое. Корея и Япония не противопоставляются друг другу, а насильственные действия порицаются.

Все, конечно, закончилось печально. Колониальные власти расправились с этим движением. Тогда от рук оккупантов погибло около 7 тысяч человек. Наиболее известным эпизодом, конечно, стало уничтожение жителей деревни Чеамни, когда японские жандармы заперли протестующих в церкви, а потом сожгли здание.

Хотя массовые выступления протии Японии потерпели неудачу, именно 1 марта считается днем начала борьбы за независимость Кореи.

Традиционно считается, что на формирование Первомартовского движения, вышедшего за рамки одиночных или групповых инициатив, повлияли два события: Великая Октябрьская социалистическая революция, ставшая примером победоносных действий широких масс, и итоги Первой мировой войны, связанные с созданием Лиги наций и доктриной Вудро Вильсона, провозгласившей право малых наций на самоопределение.

В Хабаровске впервые прошло историко-познавательное мероприятие «Первомартовские чтения» в межнациональном культурном центре «Ариран», собравшем историков, студентов, горожан, интересующихся корейской историей и культурой.

Среди гостей была Инесса Хан - внучка Чон Хон Соба, участника Первомартовского движения. Во время разгрома мирных демонстраций в Корее были жертвы, а молодежь решила не сдаваться, продолжить борьбу за независимость Кореи. Для того чтобы воевать с японскими оккупантами, нужно было оружие. А для этого нужны были деньги. Откуда у молодежи, большей частью студенческой, средства?

Дедушка Инессы был из состоятельной семьи, работал в банке, который возглавляли японцы. На тайном собрании молодые борцы за независимость решили ограбить банк. На российском Дальнем Востоке у них были товарищи, которые помогли бы на эти деньги купить оружие.

Раньше деньги в полуметровых мешках перевозились на специальных конных повозках, которые сопровождали конные охранники. Студенты напали, отбили денежный эскорт и отправили в Россию.

Японцы устроили облаву по всем окрестным деревням, арестовывали мальчиков и парней от 12 до 30 лет. Арестовали и дедушку Инессы. Во время обыска прабабушка вовремя спрятала фотографию дедушки с бунтарями. Иначе бы казнили, а так - приговорили к пожизненному заключению.

У ворот тюрьмы толпилось все женское население – мамы, бабушки, невесты, жены, а вестей об арестантах не было. Как-то вышел японский охранник и сказал, что надеяться не стоит, все арестанты погибнут.

Условия были ужасные. Камеры забивали людьми настолько, что прилечь невозможно. Ночью арестанты «отдыхали» стоя. Их пытали, сыпали перец в глаза, устраивали пытку водой. Это когда на голову медленно падают капли. Люди сходили с ума. Антисанитария, скудное питание…

- Спасло моего дедушку то, что он очень сильно заболел. А японцы себя считали высшей расой и очень брезгливо относились к корейцам, тем более к больным.

Для смертельно больных заключенных был построен специальный барак, куда перевели Чон Хон Соба. Прабабушка Инессы узнала и стала слезно просить начальника тюрьмы: «Все равно он у вас умрет. Отдайте его нам! Мы его сами похороним».

…Когда открылись тюремные ворота, прабабушка чуть не упала в обморок. Чон Хон Соб был распухший, смертельно-желтый, идти сам не мог, его волокли за руки.

Выпускали с таким условием: если умрет, значит, его сами похороните, а выживет – значит, обратно в тюрьму.

- У корейцев такая солидарность была! Когда его выпустили, революционеры почти мгновенно переправили в Россию, где дедушку и выходили. Корейцы настолько хотели освободиться от японского ига, что шли на все.

Что касается украденных у японцев денег. Непосредственно те, кто занимался деньгами, не попались. Им удалось переправить мешки в Россию. Здесь, на Дальнем Востоке, была договоренность с одним купцом, что партия оружия должна была быть переправлена в Корею. Но получилось так, что деньги отдали не тому человеку…

- Уже здесь, в России, как-то зимой дедушка пришел домой в одной рубашке. Бабушка его спрашивает: «А ты почему в одной рубашке?» А дедушка отвечает: «Там наши соратники приехали. Я все отдал им»…

В Хабаровске дедушка работал в военном штабе. Когда корейцев депортировали с Дальнего Востока, его арестовали и обвинили в том, что он был участником антияпонского первомартовского движения в Корее, приговорили к расстрелу. Бабушка всю жизнь надеялась, ждала дедушку…

Депортация корейцев началась в сентябре 1937 года. 172 тысячи этнических корейцев были выселены из приграничных районов Дальнего Востока в необитаемые, пустынные и необжитые районы Казахстана и Средней Азии. Согласно решению Политбюро ЦК ВКП(б) № П51/734 от 21 августа 1937 года «в целях пресечения проникновения японского шпионажа…».

В 2013 году представители Республики Корея нашли в Хабаровске семью Чон Хон Соба и передали почетную грамоту от президента и орден, которым посмертно наградили дедушку Инессы. Он был присужден в 1963 году.



Юрий Вязанкин







