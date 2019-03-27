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Хабаровская ТЭЦ-1 снизит объем выбросов
По информации пресс-службы предприятия, в июне энергетики планируют отремонтировать шандорные устройства с устранением неплотностей. После чего усилят стены крепления шандорных окон.
Кроме того, планируется дополнительное приобретение плавучих стационарных заградителей – улавливателей нефтепродуктов. Также в течение года отремонтируют колодца промливневой канализации.
Реализация мероприятий Программы позволит повысить экологическую эффективность природоохранного оборудования предприятия, усилив надежность очистки сбросов вредных веществ.
Программу мероприятий энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 намерены реализовывать поэтапно, с учетом благоприятных природно-климатических условий и финансирования.
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