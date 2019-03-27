Хабаровская ТЭЦ-1 снизит объем выбросов

Хабаровская ТЭЦ-1 утвердила программу по снижению выбросов. В нее входят мероприятия, направленные на увеличение эффективности нефтеловушек, улавливающих нефтепродукты и взвешенные вещества перед выпуском сточных вод в реку Амур.

«В первую очередь мы проведём отсыпку песком откосов дамбы пруда. Летом, когда позволят погодные условия, мы выполним ревизию плавучей насосной станции, - прокомментировал директор Хабаровской ТЭЦ-1 Виталий Пегушин. - Ее цель - очистка дна от донных отложений. По результатам ревизии будут приняты решения о способах очистки дна».

По информации пресс-службы предприятия, в июне энергетики планируют отремонтировать шандорные устройства с устранением неплотностей. После чего усилят стены крепления шандорных окон.

Кроме того, планируется дополнительное приобретение плавучих стационарных заградителей – улавливателей нефтепродуктов. Также в течение года отремонтируют колодца промливневой канализации.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить экологическую эффективность природоохранного оборудования предприятия, усилив надежность очистки сбросов вредных веществ.

Программу мероприятий энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 намерены реализовывать поэтапно, с учетом благоприятных природно-климатических условий и финансирования.