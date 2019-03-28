Две артистки получили звание «Народный артист Хабаровского края»

В правительстве края состоялся торжественный прием, посвященный Международному дню театра. На сегодняшний день в регионе шесть профессиональных и три негосударственных театра, около 300 самодеятельных театральных коллективов. В них служат 3 народных и 31 заслуженный артист РФ.

В этом году впервые учреждено почетное звание «Народный артист Хабаровского края». Его удостоены артистка Хабаровского ТЮЗа Татьяна Гоголькова и артистка-вокалистка Хабаровского краевого музыкального театра Людмила Блок. Ранее награда была также вручена артисту Комсомольского-на-Амуре театра драмы Виктору Пушкину.

Звание «Заслуженный артист Хабаровского края» присвоено Дмитрию Кишко (Хабаровский краевой театр драмы), Марине Кунцевич (Хабаровская краевая филармония) и Наталии Овчаренко (Хабаровский театр кукол). Эта награда в крае учреждена год назад.

Кроме того, художнику-постановщику Хабаровского краевого музыкального театра Наталье Сыздыковой присвоено почетное звание «Заслуженный художник Хабаровского края». Также работникам сцены вручены почетные грамоты губернатора.

- Столицу региона город Хабаровск по праву можно назвать театральным городом. Ваш большой кропотливый труд получает общественное признание. В 2019 году спектакли Хабаровского краевого театра кукол, краевого театра драмы и краевого ТЮЗа вновь вошли в программу Национального фестиваля «Золотая Маска». Надеемся, регион достойно представит свои работы. Сегодня у нас есть ещё одна возможность поблагодарить всех, кто причастен к сценическому творчеству. Низкий поклон ветеранам сцены. Желаю вам воплощения новых замыслов и идей, аншлагов и побед в творческих конкурсах, а любителям театра – ярких впечатлений и открытий, - отметил Александр Федосов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках торжественного приема были вручены награды победителям ежегодного краевого конкурса в области театрального искусства. Напомним, в этом году с 9 по 17 февраля 2019 года члены жюри отсмотрели 11 постановок, которые представили шесть краевых и два муниципальных театра. В результате шесть из восьми номинаций достались Хабаровскому краевому театру драмы: лучшая мужская роль - Максим Кушников, лучшая женская роль - Анна Чеботарева, номинация «Надежда сцены» - Лидия Любимова. В номинации «Балетмейстер года» победу одержал Андрей Крылов, в номинации «Событие года» и «За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края» - артист театра Александр Сафронов.

«Лучшей режиссерской работой года» стал спектакль «Клубочки моточки» (режиссер Константин Кучикин, Хабаровский театр кукол). Также отмечена работа художника Натальи Павлишиной за сценографическое решение этой же постановки. Кроме того, решением жюри учреждены специальные дипломы конкурса, одного из которых также удостоен «Клубочки моточки» как лучший детский спектакль.

Лучшим драматическим спектаклем назван «Замок Рейвенскрофт» Хабаровского краевого театра драмы, а лучшим музыкальным - «Жизнеописания трубадуров» Хабаровского краевого театра юного зрителя.