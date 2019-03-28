«СКА-Нефтяник» стал трехкратным чемпионом России

Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл на выезде московское «Динамо» и в третий раз подряд стал чемпионом России по хоккею с мячом.

Третья игра финальной серии, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой хабаровской команды со счетом 5:0. Голы на свой счет записали Юрий Шардаков (9-я минута), Алан Джусоев (48), Артем Бондаренко (50) и Эрик Петтерссон (67, 78).

Счет в серии до трех побед стал 3:0 в пользу «СКА-Нефтяника», который ранее в арене «Ерофей» дважды обыграл «Динамо» со счетом 5:3 и 9:3.

«СКА-Нефтяник» стал чемпионом страны в третий раз подряд. В 2018 году в финале армейцы взяли верх над красноярским «Енисеем», а в 2017 г. переиграли иркутскую «Байкал-Энергию».