Каталог о Гражданской войне и интервенции на ДВ издадут в Хабаровске

Федеральную финансовую поддержку получила выставка «Хабаровск: повседневность Гражданской войны и интервенции 1918-1922 гг.», которая сейчас экспонируется в залах Музея археологии. Хабаровский краевой музей им. Гродекова стал победителем конкурса фонда «История Отечества» в номинации «Организация выставочной и экспозиционной деятельности».

Идея проекта возникла в 2018 году после приобретения музеем коллекции оригинальных фотографий, сделанных японскими и американскими интервентами в Хабаровске в 1918-1920 гг. В выставку вошли ранее не экспонировавшиеся фотоизображения, архивные материалы, предоставленные Государственным архивом Хабаровского края и частными коллекционерами города.

- В течение долгого времени материал на эту тему ограничивался идеологически ангажированным набором изображений. При этом значительная часть снимков зачастую была неверно аннотирована, представляла собой репродукции плохого качества с нанесённой ретушью и т.п. Выставка визуализирует образы Хабаровска в годы Гражданской войны и интервенции через призму повседневной реальности горожан, позволяя создать у посетителей эмоциональную связь с прошлым, - рассказали представители Хабаровского краевого музея им. Гродекова.

Сумма финансовой поддержки от фонда «История Отечества» составила 575 тыс. рублей. Благодаря победе в конкурсе стал возможен выпуск каталога выставки, который ориентировочно выйдет в печать в июне 2019 года. Выставка в Музее археологии продлится до 26 мая.

Вместе с тем, Дальневосточная научная государственная библиотека также стала призером конкурса. Передвижная выставка «Эпоха раскола и противостояния»: к 100-летию Гражданской войны на Дальнем Востоке получит финансовую поддержку фонда «История Отечества» в размере 317 тыс. рублей.

- На полученные деньги мы планируем организовать передвижную выставку, посвященную периоду Гражданской войны. Это будет стендовая экспозиция, состоящая из материалов, имеющихся в фондах Дальневосточной научной библиотеки. Первыми с ними смогут ознакомиться жители Охотска, далее - Николаевска-на-Амуре. Потом выставка будет приставлена в Бикине и завершится в Хабаровске, - сообщила заместитель генерального директора Дальневосточной государственной научной библиотеки Раиса Наумова.

Она также добавила, что проект будет реализован на площадках культурных либо образовательных учреждений городов в октябре-ноябре этого года.

Фонд «История Отечества» - некоммерческая организация, созданная по указу Президента РФ от 6 апреля 2016 года. Основной целью деятельности фонда является популяризация российской истории в Российской Федерации и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций народов России, а также поддержка программ исторического просвещения.