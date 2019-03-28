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Каталог о Гражданской войне и интервенции на ДВ издадут в Хабаровске
Федеральную финансовую поддержку получила выставка «Хабаровск: повседневность Гражданской войны и интервенции 1918-1922 гг.», которая сейчас экспонируется в залах Музея археологии. Хабаровский краевой музей им. Гродекова стал победителем конкурса фонда «История Отечества» в номинации «Организация выставочной и экспозиционной деятельности».
Идея проекта возникла в 2018 году после приобретения музеем коллекции оригинальных фотографий, сделанных японскими и американскими интервентами в Хабаровске в 1918-1920 гг. В выставку вошли ранее не экспонировавшиеся фотоизображения, архивные материалы, предоставленные Государственным архивом Хабаровского края и частными коллекционерами города.
Сумма финансовой поддержки от фонда «История Отечества» составила 575 тыс. рублей. Благодаря победе в конкурсе стал возможен выпуск каталога выставки, который ориентировочно выйдет в печать в июне 2019 года. Выставка в Музее археологии продлится до 26 мая.
Вместе с тем, Дальневосточная научная государственная библиотека также стала призером конкурса. Передвижная выставка «Эпоха раскола и противостояния»: к 100-летию Гражданской войны на Дальнем Востоке получит финансовую поддержку фонда «История Отечества» в размере 317 тыс. рублей.
Она также добавила, что проект будет реализован на площадках культурных либо образовательных учреждений городов в октябре-ноябре этого года.
Фонд «История Отечества» - некоммерческая организация, созданная по указу Президента РФ от 6 апреля 2016 года. Основной целью деятельности фонда является популяризация российской истории в Российской Федерации и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций народов России, а также поддержка программ исторического просвещения.
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