В Хабаровском крае вдвое увеличили поддержку птицеводства

Для того, чтобы местные производители яйца могли активнее проводить модернизацию и повысить рентабельность, в правительстве края принято решение вдвое увеличить поддержку племенного птицеводства. Для этого вносятся поправки в бюджет края.

Сегодня в крае работают два крупных предприятия, которые на 74% закрывают потребность региона в яйце. Это АО «Племптицезавод «Хабаровский» и ОАО Птицефабрика «Комсомольская». Оба ведут модернизацию мощностей, чтобы увеличить объемы производства и на 100% обеспечить жителей края. Однако из-за кредитной нагрузки, а также больших затрат на закупку кормов, рентабельность этих предприятий невысокая.

- Мы развиваем растениеводство в крае, однако полностью отказаться от завоза кормов не сможем. Их производителям яйца приходится завозить из других регионов страны. На это уходит около 60% затрат. Параллельно ведется модернизация производства. В одиночку нашим предприятиям с этой задачей не справиться. Поэтому мы приняли решение нарастить поддержку. До ноября 2018 года на тысячу яиц производители получали 200 р., в этом году – 400 р. Кроме того, в течение ближайших двух-трех лет планируем привлечь федеральные средства на реконструкцию мощностей, - отметил заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства Александр Шкурин.

В ходе рабочей поездки руководство АО «Племптицезавод «Хабаровский» представило руководству минсельхоза план модернизации предприятия, который позволит увеличить производство яйца в год с 160 млн штук до 220 млн.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ближайшие несколько лет планируется построить два цеха для содержания 150 тыс. и 80 тыс. особей птицы. Кроме того, компания в этом году планирует сдать убойный цех и реализовать проект по переработке помета в органические удобрения. Соответствующее оборудование помог приобрести краевой минсельхоз.

- Первые партии удобрений мы планируем получить осенью 2019 года. Местные сельхозтоваропроизводители проявляют большой интерес, так как себестоимость у нас ниже, чем у других производителей, - отметил исполнительный директор предприятия Сергей Жук.

Компания также планирует развивать мощности по глубокой переработке мяса птицы и в перспективе выходить на бройлерное производство.

Напомним, что сегодня в крае всеми формами хозяйств производится 304 млн штук яйца в год. Потребность края – 394 млн.