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В Хабаровском крае вдвое увеличили поддержку птицеводства
Для того, чтобы местные производители яйца могли активнее проводить модернизацию и повысить рентабельность, в правительстве края принято решение вдвое увеличить поддержку племенного птицеводства. Для этого вносятся поправки в бюджет края.
Сегодня в крае работают два крупных предприятия, которые на 74% закрывают потребность региона в яйце. Это АО «Племптицезавод «Хабаровский» и ОАО Птицефабрика «Комсомольская». Оба ведут модернизацию мощностей, чтобы увеличить объемы производства и на 100% обеспечить жителей края. Однако из-за кредитной нагрузки, а также больших затрат на закупку кормов, рентабельность этих предприятий невысокая.
В ходе рабочей поездки руководство АО «Племптицезавод «Хабаровский» представило руководству минсельхоза план модернизации предприятия, который позволит увеличить производство яйца в год с 160 млн штук до 220 млн.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ближайшие несколько лет планируется построить два цеха для содержания 150 тыс. и 80 тыс. особей птицы. Кроме того, компания в этом году планирует сдать убойный цех и реализовать проект по переработке помета в органические удобрения. Соответствующее оборудование помог приобрести краевой минсельхоз.
Компания также планирует развивать мощности по глубокой переработке мяса птицы и в перспективе выходить на бройлерное производство.
Напомним, что сегодня в крае всеми формами хозяйств производится 304 млн штук яйца в год. Потребность края – 394 млн.
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