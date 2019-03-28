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В Комсомольске-на-Амуре впервые отремонтируют проспект Первостроителей
В конце апреля в Комсомольске-на-Амуре впервые стартует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Масштабный ремонт начнется с одной из главных магистралей города - проспекта Первостроителей. Власти города уже объявили аукцион. Подрядчика ищут на единый лот, включающий также ремонт улицы Комсомольской от Первостроителей до Интернационального, улицы Васянина от Комсомольской до Вокзальной, улицы Шиханова.
Протяжённость проспекта Первостроителей от Аллеи Труда до железнодорожного вокзала составляет 2,2 км. Планируется полностью снять старое асфальтовое покрытие, а новое уложить в два слоя с геосеткой между ними. Также будут заменены бордюры, осуществлен подъем колодцев, отремонтированы тротуары, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Обновленный проспект будет оборудован системой видеофиксации. Все работы должны быть завершены к началу сентября.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, город в рамках проекта БКАД на обновление улично-дорожной сети получит
в этом году 500 млн рублей. Будут отремонтированы более 20 улиц. Планируется, что к 2024 году в городе приведут в нормативное состояние все основные магистрали.
Важнейшей составляющей проекта БКАД является общественный контроль. Следить за работами в Комсомольске-на-Амуре, как и по всему краю, будут общественники.
Отметим, что в Хабаровске и Хабаровском районе уже есть успешный опыт взаимодействия подрядчиков и общественности в ходе реализации федерального проекта в 2017-2018 годах.
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