В Комсомольске-на-Амуре впервые отремонтируют проспект Первостроителей

В конце апреля в Комсомольске-на-Амуре впервые стартует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Масштабный ремонт начнется с одной из главных магистралей города - проспекта Первостроителей. Власти города уже объявили аукцион. Подрядчика ищут на единый лот, включающий также ремонт улицы Комсомольской от Первостроителей до Интернационального, улицы Васянина от Комсомольской до Вокзальной, улицы Шиханова.

- Ремонт проспекта Первостроителей будет самым объемным и, соответственно, финансово весомым - почти 140 млн рублей. Это объясняется тем, что проспект был введен в эксплуатацию в середине 80-х годов, и после этого максимум, что здесь делали - это ямочный ремонт, - подчеркивает начальник управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Валерий Марков. - Трещины на асфальте настолько большие, что ямочный ремонт уже не приносит желаемого эффекта. Необходимость проведения более масштабных работ была обоснована еще два года назад в период подготовки долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

Протяжённость проспекта Первостроителей от Аллеи Труда до железнодорожного вокзала составляет 2,2 км. Планируется полностью снять старое асфальтовое покрытие, а новое уложить в два слоя с геосеткой между ними. Также будут заменены бордюры, осуществлен подъем колодцев, отремонтированы тротуары, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Обновленный проспект будет оборудован системой видеофиксации. Все работы должны быть завершены к началу сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, город в рамках проекта БКАД на обновление улично-дорожной сети получит

в этом году 500 млн рублей. Будут отремонтированы более 20 улиц. Планируется, что к 2024 году в городе приведут в нормативное состояние все основные магистрали.

Важнейшей составляющей проекта БКАД является общественный контроль. Следить за работами в Комсомольске-на-Амуре, как и по всему краю, будут общественники.

- Это позволит исключить возможные нарушения технологии выполнения работ, и, в то же время, понимать с какими трудностями сталкиваются исполнители контрактов, какая помощь потребуется со стороны муниципалитета, граждан. Важно понимать, что все мы нацелены на качественное выполнение ремонтных работ. Комсомольск-на-Амуре ждал этого проекта 30 лет, - подчеркнул председатель Общественного совета города Игорь Швецов.

Отметим, что в Хабаровске и Хабаровском районе уже есть успешный опыт взаимодействия подрядчиков и общественности в ходе реализации федерального проекта в 2017-2018 годах.