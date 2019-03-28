Полгода Сергея Фургала: эксперты не видят за обещаниями грамотной стратегии

Шесть месяцев – одна десятая времени, отведенного избирательным кодексом губернатору Хабаровского края до следующих выборов. Срок, на первый взгляд, небольшой. Но пищу для предварительных размышлений простым жителям края и экспертам Сергей Фургал уже дал.

- В этой сфере горизонт управленческого воздействия измеряется годами. Мне кажется, за полгода довольно сложно определить, насколько управляющее воздействие, которое предпринимают обновленное правительство, губернатор, дает положительный или отрицательный эффект, - говорит главный редактор телеканала 6ТВ Александр Удовиченко.

Он признается, что, побывав и пожив во многих местах, в т.ч. за границей, осознанно выбирает Хабаровск для своей жизни, будущее своих детей также хотел бы видеть связанным с Хабаровском. Но слишком быстрая смена первых лиц и ключевых кадров многих попросту пугает. В том, что происходит, Удовиченко видит и плюсы, и минусы.

- Люблю, чтобы во власти была конкуренция, хочу, чтобы власть конкурировала. Адреналин в этом смысле – хорошо. Он такой благословенный адреналин. Он дает хорошие результаты, хотя иногда приводит и к ошибкам. Не хотелось бы, чтобы они были фатальными, - продолжает представитель медиасферы.

Оговоримся сразу – рейтинг нового главы региона пока держится на довольно высоком уровне. Сказывается не только эйфорическая волна «протестного голосования», но и череда громких заявлений, сделанных Сергеем Фургалом в качестве губернатора.

Расселить всех дольщиков и детей-сирот, установить пищевое равенство в школах, начать нормально платить медработникам, снизить заоблачные «северные» цены и даже провести интернет в тундру. Кого оставят равнодушными такие намерения?

- Было много обещаний, посулов. И по предпринимательству, и по госдолгу, и по дольщикам. Все увидели, что Сергей Фургал очень активно включился в эти процессы. При этом есть объективные вещи, о которых не нужно везде заявлять. К примеру: «Мы снижаем госдолг». Да, это хорошо звучит. Но де-факто по не зависящим ни от него, ни от нас причинам приходится делать новые заимствования. Соответственно, людям пообещали, люди воодушевились, а реально без этого обойтись невозможно. Нельзя обещать золотые горы, - комментирует ситуацию в Хабаровском крае региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО, директор консалтинговой группы «Ермилов и партнеры» Даниил Ермилов.

Эксперт также отмечает, что на фоне запущенной в крае силовиками декриминализации в правительстве назревает психологически очень неприятная ситуация. Ее неприятность в том, что глава региона озвучил мысль, что все происходящее – его инициатива. То есть те, кого он пригласил работать в команде, сейчас по меньшей мере недоумевают. Если под них собирались «копать», зачем им вверили ответственную работу?

Политический консультант также согласен с мнением, что первое полугодие – не показательный срок, поскольку губернатор столкнулся с рядом системных проблем, которые невозможно преодолеть, будь он хоть суперменом. Однако люди вполне ожидаемо хотят видеть перспективу.

- В принципе прошло достаточно много времени, чтобы ситуация начала меняться к лучшему, чтобы об этом можно было говорить. Но пока мы, к сожалению, наблюдаем какие-то ситуативные вещи, и мы не видим, к чему идет Хабаровский край. Фактически мы сейчас наблюдаем за очень агрессивным стартом информационной войны, которой, возможно, пытаются прикрыть, бездействие в тех или иных отраслях. Мы понимаем, что «партия телевизора» обычно проигрывает «партии холодильника», и сейчас у граждан нет понимания, как мы дальше будем жить. Очень разновекторная, разнонаправленная информация о деятельности губернатора поступает. Непонятная картина, непонятная цель. При этом непонятно, под какую задачу формируется внутренняя политика, что будет происходить дальше. Нет общего образа будущего края даже на ближайшую перспективу – мы не понимаем даже, что будет осенью, - считает Ермилов.

Председатель постоянного комитета Законодательной думы края по вопросам ТЭК и ЖКХ Сергей Сокуренко тоже называет шесть месяцев не слишком продолжительным сроком, чтобы ждать от нового губернатора каких-то кардинальных перемен. Но, по его мнению, это достаточный отрезок времени, чтобы сменить депутатскую риторику, которую мог позволить себе Сергей Фургал еще год назад, уже на губернаторскую работу с серьезными аргументами, серьезной стратегией и видением горизонта развития края, которые пока подменяются заявлениями сиюминутного, инстинктивного характера.

- Когда с экрана краевого телеканала губернатор говорит дословно: «Хотел бы сказать, что когда вы вслух что-то говорите, не забывайте, какие должности вы занимаете. Каждое ваше слово имеет очень серьезное последствие», хочется сказать ровно это же в отношении него. Когда Сергей Иванович путешествует по краю, он делает заявления – в Советско-Гаванском районе - о строительстве больницы, аэропорта, в Ванино - о том, что предпримет попытку закрыть порт (из-за угольной пыли – прим. ред.), в Охотске – о том, что снизит цены на авиабилеты, в Вяземском – о поддержке сельского хозяйства, где-то еще – о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов. За этими словами ведь стоят большие деньги. То, о чем он уже сказал, тянет не меньше чем на миллиард. На все это денег сегодня нет. Я уже не говорю про такие популистские темы, как питание школьников. Они отлично «выстреливают», согласен. Но все это сопровождается деньгами. А ни одной поправки в бюджет в Законодательную думу правительством не внесено, - делится мнением Сергей Сокуренко. – Между тем мы, депутаты, в любом случае готовы подставить плечо, оказать содействие во всех проблемных вопросах на благо жителей края.

Сейчас много говорится о государственном долге края. Губернатор поначалу обещал не брать дополнительных кредитов, наметил планы по снижению долговой нагрузки. Потом федеральный Минфин опубликовал данные на начало марта 2019 года и оказалось, что в абсолютных цифрах Хабаровский край прибавил больше всех по стране.

Глава думского комитета объясняет: для региона 6,2 млрд рублей бюджетных кредитов под 0,1% - не такая уж большая беда, об этом вообще не стоило говорить. Если бы не одно «но»: эти деньги были взяты на покрытие т.наз. кассового разрыва в краевой казне. Наличие кассового разрыва показывает отсутствие доходной части бюджета. Он лишь на 12-14% состоит из налога на прибыль, 40% - это НДФЛ. В идеале должно быть наоборот.

Низкий показатель налога на прибыль демонстрирует, что слишком мало в регионе собственного производства, а значит – собственных доходов. Над этим вопросом прежде всего стоит работать, говоря о проектах, нацеленных на повышение качества жизни людей. И такие точки роста действительно в крае есть.

- Тот же советско-гаванский – ванинский транспортный узел, где намечается большая стратегическая перспектива: после заявления о намерении закрыть порт инвесторы могут призадуматься, - уточняет Сокуренко. - Системные вопросы касаются всех жителей края. Говоря о билетах для охотчан, надо понимать, что это касается всех северных территорий, а не одного населенного пункта. Если поднимать вопрос с ФАПами, то это актуально для всех районов, а не для отдельно взятых. То же самое с сельским хозяйством – это общая проблема. Повторюсь, что за каждым словом высшего должностного лица края – серьезные последствия.





Ольга Шабалина