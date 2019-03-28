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Полгода Сергея Фургала: эксперты не видят за обещаниями грамотной стратегии
Шесть месяцев – одна десятая времени, отведенного избирательным кодексом губернатору Хабаровского края до следующих выборов. Срок, на первый взгляд, небольшой. Но пищу для предварительных размышлений простым жителям края и экспертам Сергей Фургал уже дал.
Он признается, что, побывав и пожив во многих местах, в т.ч. за границей, осознанно выбирает Хабаровск для своей жизни, будущее своих детей также хотел бы видеть связанным с Хабаровском. Но слишком быстрая смена первых лиц и ключевых кадров многих попросту пугает. В том, что происходит, Удовиченко видит и плюсы, и минусы.
Оговоримся сразу – рейтинг нового главы региона пока держится на довольно высоком уровне. Сказывается не только эйфорическая волна «протестного голосования», но и череда громких заявлений, сделанных Сергеем Фургалом в качестве губернатора.
Расселить всех дольщиков и детей-сирот, установить пищевое равенство в школах, начать нормально платить медработникам, снизить заоблачные «северные» цены и даже провести интернет в тундру. Кого оставят равнодушными такие намерения?
Эксперт также отмечает, что на фоне запущенной в крае силовиками декриминализации в правительстве назревает психологически очень неприятная ситуация. Ее неприятность в том, что глава региона озвучил мысль, что все происходящее – его инициатива. То есть те, кого он пригласил работать в команде, сейчас по меньшей мере недоумевают. Если под них собирались «копать», зачем им вверили ответственную работу?
Политический консультант также согласен с мнением, что первое полугодие – не показательный срок, поскольку губернатор столкнулся с рядом системных проблем, которые невозможно преодолеть, будь он хоть суперменом. Однако люди вполне ожидаемо хотят видеть перспективу.
Председатель постоянного комитета Законодательной думы края по вопросам ТЭК и ЖКХ Сергей Сокуренко тоже называет шесть месяцев не слишком продолжительным сроком, чтобы ждать от нового губернатора каких-то кардинальных перемен. Но, по его мнению, это достаточный отрезок времени, чтобы сменить депутатскую риторику, которую мог позволить себе Сергей Фургал еще год назад, уже на губернаторскую работу с серьезными аргументами, серьезной стратегией и видением горизонта развития края, которые пока подменяются заявлениями сиюминутного, инстинктивного характера.
Сейчас много говорится о государственном долге края. Губернатор поначалу обещал не брать дополнительных кредитов, наметил планы по снижению долговой нагрузки. Потом федеральный Минфин опубликовал данные на начало марта 2019 года и оказалось, что в абсолютных цифрах Хабаровский край прибавил больше всех по стране.
Глава думского комитета объясняет: для региона 6,2 млрд рублей бюджетных кредитов под 0,1% - не такая уж большая беда, об этом вообще не стоило говорить. Если бы не одно «но»: эти деньги были взяты на покрытие т.наз. кассового разрыва в краевой казне. Наличие кассового разрыва показывает отсутствие доходной части бюджета. Он лишь на 12-14% состоит из налога на прибыль, 40% - это НДФЛ. В идеале должно быть наоборот.
Низкий показатель налога на прибыль демонстрирует, что слишком мало в регионе собственного производства, а значит – собственных доходов. Над этим вопросом прежде всего стоит работать, говоря о проектах, нацеленных на повышение качества жизни людей. И такие точки роста действительно в крае есть.
Ольга Шабалина
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