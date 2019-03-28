Команда Фургала снова в центре криминального скандала

В правительство Хабаровского края снова пожаловали сотрудники силовых структур, сообщил источник в «белом доме». На этот раз они пришли в кабинет заместителя председателя правительства Владимира Хлапова. Также стало известно, что одновременно проходят обыски в офисе «Роснефти» в Хабаровске, на рабочем месте Виктора Ишаева, который является советником президента госкорпорации по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента. Сам Виктор Ишаев, а также глава предствительства «Роснефти» на Дальнем Востоке Геннадий Кондратов взяты под домашний арест.

Уголовное дело по пункту 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере) возбуждено Следственным комитетом России. Обыски проходят в Хабаровске и Москве.

В должности зампреда правительства Хабаровского края Владимир Хлапов курирует вопросы безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти. Он один из самых молодых членов нового состава правительства Хабаровского края. Ему 43 года. Когда Сергей Фургал начал формировать свою команду, Владимир Хлапов получил пост одним из первых. Однако несмотря на относительно молодой возраст, Хлапова - не новичок в правительстве. При Викторе Ишаеве он успел поработать в правительстве помощником губернатора. Также в бэкграунде Владимира Хлапова должности главы департамента миграционной и информационной политики в аппарате полномочного представителя президента на Дальнем Востоке, помощника полпреда, личного охранника и водителя Виктора Ишаева, а также служба в органах внутренних дел. Кроме того, Владимир Хлапов известен в Хабаровском крае как обладатель "дальневосточного гектара", первым оформивший право собственности на возведенное в границах гектара кафе.

Напомним, что 18 марта в правительстве Хабаровского края прошли обыски по уголовному делу о крупных махинациях в лесной отрасли, в результате которых бюджету был причинен ущерб почти в 11 миллиардов рублей. Подозреваемыми по делу проходят бывший первый зампред правительства региона Василий Шахалев и бизнесмен-лесопромышленник Александр Пудовкин. Оба фигуранта дела арестованы и заключены под стражу до 17 мая. В рамках уголовного дела сотрудники ФСБ обыскивали кабинеты первых вице-губернаторов Игоря Аверина и Александра Кацубы, министра экономического развития Виктора Калашникова и вице-губернатора по социальным вопросам Наталии Пудовкиной, которая является гражданской супругой подозреваемого в мошенничестве и пособничестве в превышении должностных полномочий Александра Пудовкина.