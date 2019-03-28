Виктора Ишаева отправили под домашний арест

По решению суда он будет находиться в своей квартире в ЖК «Крылатские холмы». Как сообщает газета.ru, суд отказал удовлетворить ходатайство защиты Ишаева о том, чтобы 70-летний экс-полпред смог совершать трехчасовые прогулки, поскольку у него есть проблемы с сердцем.

О мере пресечения в виде домашнего ареста ходатайствовало следствие. Подчеркивалось, что бывший чиновник не признал свою вину в крупном мошенничестве. Адвокат предлагал отпустить своего подзащитного под залог в 15 млн рублей. Сам Ишаев не возражал против домашнего ареста, хотя и поддержал просьбу адвоката.

Защита экс-полпреда заявила, что его обвиняют в хищении пяти миллионов рублей в течение пяти лет, подчеркнув, что сумма является незначительной для мошенничества в особо крупном размере.

«Мне вменяют ущерб в [размере] 5 млн рублей, но это лишь малая часть зарплаты… Чушь собачья», — сказал Ишаев суду.

«Мой подзащитный обвиняется в том, что за пять лет похитил 5 млн руб. На мой взгляд, это очень маленькая, смехотворная сумма, хотя для кого-то она, наверное, и большая», — добавил защитник бывшего чиновника.

Также адвокат ответил на вопрос журналистов, почему вменяемая сумма ущерба его подзащитному в течение дня изменилась с 10 млн до 5 млн руб. Он отметил, что в материалах дела говорится об ущербе в 5,7 млн руб., и защита не знает, «о каких 10 млн идет речь». По словам юриста, заявление в правоохранительные органы против Ишаева написал «некий человек по доверенности от другого человека».

На заседании суда также присутствовала дочь обвиняемого — Юлия Ишаева, которая связывает уголовное дело с тем, что ее отец — влиятельный человек на Дальнем Востоке.

По версии следствия, Ишаев в 2014-2017 годах, занимая должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», способствовал заключению с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.

Экс-полпреда задержали 28 марта, ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК ФР («Мошенничество в особо крупном размере»).



