Производство топлива из отходов запустили в ТОР "Комсомольск"

На площадке «Амурлитмаш» территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» открылось предприятие по производству топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки. Инвестпроект стоимостью 26 млн рублей реализует ООО «Солнечный круг» совместно с южнокорейской компанией. Соответствующее соглашение подписано с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На предприятии планируется создать 47 рабочих мест.

Проектная мощность завода составляет до 8 тысяч кубометров сырья в месяц. Отходы поставляют лесодобывающие компании-резиденты ТОСЭР «Комсомольск». В среднем на одну тонну топливных гранул идет три кубометра обрези и опила.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, оборудование резидента позволяет производить около полутора тонн экологически чистого топлива в час. При расширении производства предприятие выйдет на две тысячи тонн готовой продукции в месяц согласно подписанному меморандуму с южнокорейским партнером.

Напомним, ТОСЭР «Комсомольск» создана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 июня 2015 года. На сегодняшний день там действует восемь инвестиционных площадок: «Парус», «Амурск», «Амурлитмаш», «Холдоми», «Правоурмийское», «Агропромышленный комплекс», «Оловянно-рудная» и «Березовый». Основные направления – деревообработка, металлообработка, пищевая промышленность, машиностроение, механообработка, туризм и рекреация. В настоящее время в ТОСЭР «Комсомольск» реализуется 23 инвестиционных проекта с объемом вложений 37 млрд рублей. На предприятиях будет создано 3736 рабочих мест.