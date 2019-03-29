Новости
Производство топлива из отходов запустили в ТОР "Комсомольск"
На площадке «Амурлитмаш» территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» открылось предприятие по производству топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки. Инвестпроект стоимостью 26 млн рублей реализует ООО «Солнечный круг» совместно с южнокорейской компанией. Соответствующее соглашение подписано с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На предприятии планируется создать 47 рабочих мест.
Проектная мощность завода составляет до 8 тысяч кубометров сырья в месяц. Отходы поставляют лесодобывающие компании-резиденты ТОСЭР «Комсомольск». В среднем на одну тонну топливных гранул идет три кубометра обрези и опила.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, оборудование резидента позволяет производить около полутора тонн экологически чистого топлива в час. При расширении производства предприятие выйдет на две тысячи тонн готовой продукции в месяц согласно подписанному меморандуму с южнокорейским партнером.
Напомним, ТОСЭР «Комсомольск» создана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 июня 2015 года. На сегодняшний день там действует восемь инвестиционных площадок: «Парус», «Амурск», «Амурлитмаш», «Холдоми», «Правоурмийское», «Агропромышленный комплекс», «Оловянно-рудная» и «Березовый». Основные направления – деревообработка, металлообработка, пищевая промышленность, машиностроение, механообработка, туризм и рекреация. В настоящее время в ТОСЭР «Комсомольск» реализуется 23 инвестиционных проекта с объемом вложений 37 млрд рублей. На предприятиях будет создано 3736 рабочих мест.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 206
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 401
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 209
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 698
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136